Gdy kilka dni temu ogłoszono w Polsce akcję #zostańwdomu, misjonarze z Bazyliki stanęli przy garnkach. Chętnych na ich ciepłe posiłki jest coraz więcej. Stąd też kolejna akcja: #Bazylika pomaga. My też możemy!

Stowarzyszenie Miłosierdzia działa przy Bazylice od lat. Każdego dnia wydaje 200-300 posiłków dla najuboższych. Potrzebujących jest jednak coraz więcej, od kiedy w Polsce ogłoszono akcję #zostańwdomu. Wtedy w kuchni przy garnkach stanęli sami misjonarze. Zakasali rękawy i przygotowują obiady dla podopiecznych Stowarzyszenia. Ich zdjęcia szybko obiegły Facebooka i zyskały wielkie uznanie.- Kilka dni minęło, część z nas o tych zdjęciach już zapomniała, a tymczasem w Bazylice księża dalej dzień w dzień obierają ziemniaki, gotują i szykują wszystko od rana po to, by z gronem kilku pomocników około godziny 16 wydać potrzebującym ciepły posiłek. Z dnia na dzień tych potrzebujących przybywa. Kolejka po ciepłe danie ustawia się coraz dłuższa – mówi inicjatorka akcji #Bazylika pomaga. My też możemy!. - Pomyślałam więc, że może - poza uznaniem dla tej pracy i trzymając się zasady #zostańwdomu - moglibyśmy włączyć się jakoś w to wielkie dzieło #BazylikaPomaga? Przecież to jedzenie i środki do jego przygotowania kosztują, a potrzebujących jak widać coraz więcej - tłumaczy.

O pięknej akcji misjonarzy z Bazyliki pisaliśmy kilka dni temu. - Każdemu zgłaszającemu się po pomoc mierzona jest temperatura, a wydający zaopatrzeni są w maseczki i w rękawiczki. Staramy się maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo, o zachowywanie odległości w kolejce po posiłek - mówi ksiądz Sławomir Bar, proboszcz Bazyliki.

#Bazylika pomaga. My też możemy!



Ponadto młodzież z Bazyliki wspomaga także osoby potrzebujące w zakupach żywności i leków (chętni mogą zgłaszać się pod numerem tel. 52 322 53 52 w godzinach 10:00 - 12:00 i 16:00 - 18:00 podając HASŁO: Bazylika Pomaga lub mailowo na adres: haslobazylikapomaga@gmail.com).Koszt jednego obiadu to 5 zł, można dokonywać wpłat na ten cel.Numer konta: 75 1020 1475 0000 8002 0127 3739W tytule przelewu wystarczy wpisać "Bazylika pomaga".