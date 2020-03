Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej KAS wykryli podczas kontroli samochodu ciężarowego 2,2 mln sztuk nielegalnych papierosów. Fot. Nadesłane Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej KAS wykryli podczas kontroli samochodu ciężarowego 2,2 mln sztuk nielegalnych papierosów. Fot. Nadesłane Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej KAS wykryli podczas kontroli samochodu ciężarowego 2,2 mln sztuk nielegalnych papierosów. Fot. Nadesłane Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej KAS wykryli podczas kontroli samochodu ciężarowego 2,2 mln sztuk nielegalnych papierosów. Fot. Nadesłane

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej wykryli podczas kontroli samochodu ciężarowego 2,2 mln sztuk nielegalnych papierosów. Gdyby trafiły na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić nawet 2,5 mln zł.

KAS podała, że jej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy, a kierowca zatrzymanego pojazdu nie potrafił wytłumaczyć, jaki towar przewozi i utrzymywał, że nie ma możliwości otwarcia hydraulicznie zablokowanej skrzyni ładunkowej.



„Owczarek belgijski Bajan wyszkolony do wykrywania tytoniu wykrył, że skrzynia ładunkowa jest wyładowana kartonami z papierosami. Zabezpieczono łącznie 2,2 mln sztuk papierosów (110 tys. paczek) bez znaków akcyzy. Gdyby nielegalne papierosy trafiły do sprzedaży, uszczuplenia Skarbu Państwa wyniosłyby prawie 2,5 mln złotych” - poinformowała KAS.



Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu wszczął postępowanie karno-skarbowe. Powiadomiono również właściciela znaku towarowego o możliwości oznaczenia towarów podrobionym znakiem towarowym.