Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz: prosimy o zrozumienie i wsparcie

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz mówił w dzisiejszej Rozmowie dnia Polskiego Radia PiK, że poradzimy sobie z koronawirusem, bo jesteśmy dobrze przygotowani.

Dodał, że przykłady Włoch i Wielkiej Brytanii pokazują, jakie dramatyczne konsekwencje miało zlekceważenie niebezpieczeństwa i opóźnienie radykalnych działań, natomiast pozytywny jest przykład Chin, gdzie epidemię zatrzymano.— Przykład Chin pokazuje, że można pokonać i ograniczyć rozprzestrzenianie się tej choroby. Pozostanie w domu, zachowanie higieny, unikania podawania rąk, spotkań, grup, a jak już jesteśmy w takim miejscu, bo do pracy trzeba iść, musimy przecież produkować żywność, czy ją sprzedawać, to dbajmy o zasady i bądźmy ostrożni. Przykład Włoch, czy teraz Wielkiej Brytanii, gdzie to podejście jest niewłaściwe, to się kończy tragicznie. My mamy ogromną szansę by zminimalizować skutki epidemii. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby ta choroba się nie rozprzestrzeniała i prosimy o zrozumienie i wsparcie — powiedział Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.