Ewa Dąbrowska i członkowie Rady Programowej Polskiego Radia Pik. Fot. Ireneusz Sanger

Ewa Dąbrowska otrzymała nagrodę Rady Programowej Polskiego Radia PiK. Statuetkę wręczył dziennikarce przewodniczący Karol Maria Wojtasik.

- To nagroda nie tyle za całokształt, ale za pracę w 2019 roku. Wybór był trudny, bo Polskie Radio PiK dysponuje samymi świetnymi dziennikarzami - mówił Karol Maria Wojtasik.



- To spore wyróżnienie, bardzo dziękuję za nagrodę. Uważam, że nie byłoby jej, gdyby nie nasi słuchacze, ale przede wszystkim nasi bohaterowie. Im przede wszystkim jestem wdzięczna za to, że nam ufają, że się otwierają, że opowiadają bardzo często historie, o których nie mają pojęcia nawet najbliżsi. Każdy człowiek jest bezcenny i posiada w sobie i nosi w sobie pewną historię życia. My potrafimy ją przełożyć na dźwięk i zainteresować też kogoś obok. To jest wielki sukces - powiedziała Ewa Dąbrowska.



Ewa Dąbrowska jest autorką audycji z cyklu „Pierwszy Dzień Tygodnia” oraz „W Dobrym Tonie”.