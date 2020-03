Instruktorzy Hufca ZHP Koronowo utworzyli mobilne Obywatelskie Patrole Pomocy. To odpowiedź na apel rządu i samorządów, by w czasie ryzyka zarażenia koronawirusem pomagać starszym ludziom.

Zorganizowane grupy zaopatrują w prowiant harcerskich seniorów z Koronowa i okolic. Koordynatora akcji zastaliśmy w czasie kolejnych - już piątych od wczoraj - zakupów.– To spontaniczna akcja, w której biorą udział instruktorzy hufca ZHP Koronowo oraz zaprzyjaźnione osoby – opowiada Włodzimierz Domek, koordynator. – Mamy pod opieką 30 seniorów – to osoby głównie samotne, w wieku 70 plus, potrzebują drobnych zakupów – artykułów spożywczych, lekarstw, też drobnych prac porządkowych w domu. Tak długo jak będzie potrzeba, tak długo my będziemy pomagać osobom starszym - zapowiada.Seniorzy to grupa najciężej znosząca skutki ataku koronawirusa. Zaleca się w związku z tym, by ludzie starsi przez najbliższy czas nie opuszczali swoich domów, a w pilnych sprawach kontaktowali się telefonicznie.Telefon kontaktowy dla seniorów z Koronowa – 732 799 281.