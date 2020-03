Zoo to coś więcej, niż miejsce prezentacji dzikich zwierząt. Każdy, kto do końca tygodnia przyjdzie odwiedzić toruński ogród zoologiczny, dowie się więcej o misji tych miejsc i pozna ocalonych od wyginięcia...

Dyrektor ogrodu Beata Gęsińska przypomina, że podstawową funkcją ogrodu zoobotanicznego jest hodowla zachowawcza, ale to nie wszystko!- Pracownicy ogrodów poza tym, że mają za zadanie, w jak najlepszy sposób utrzymywać swoich podopiecznych, czyli prowadzić tak zwaną hodowlę zachowawczą, zajmują się także szeroko pojętą edukacją, bo tylko świadomość tego, jakie zagrożenia czyhają, co jest powodem tego, że wiele populacji w drastyczny sposób się zmniejsza, ta świadomość może w przyszłości zapobiegać wyginięciu pewnych gatunków żyjących u nas. Chociażby szpaki balijskie występują już tylko w niewoli. (...)- Sztandarowym przykładem uratowania ginącej populacji jest żubr. W pewnym momencie żubrów pozostało, dosłownie, kilka osobników. Dzięki pracy właśnie, dzięki temu, że gdzieś tam one w niewoli były przetrzymywane, udało się tę populację odbudować.Przeciwnicy mówią o etycznym aspekcie działalności ogrodów zoologicznych. Czy ludzie mają prawo zamykać w klatkach zwierzęta?- Ogrody by nie istniały, gdyby nie było takiej potrzeby. Tylko czy my zrezygnujemy z rozwoju cywilizacji? To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że nie ma już od pewnych rzeczy odwrotu. Ogród, który ma dobre warunki, który stara się zwierzętom pobyt w niewoli jak najbardziej uatrakcyjnić, to jest pewna konieczność naszych czasów...(...) - uważa Beata Gęsińska.Najważniejszym celem działalności ogrodów zoologicznych jest ochrona zagrożonych wyginięciem lub wymarłych w naturze gatunków, o czym, ogrody w Polsce mówią przez cały tydzień (9-15.03.). Akcja odbywa się w ramach ogólnopolskiego Tygodniu Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.W Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu ten cel realizowany jest poprzez:- ochronę EX SITU (ochrona poza miejscem naturalnego występowania) – zapewnienie żywego banku genów, który pozwoli na odtworzenie lub zasilenie dzikiej populacji. W toruńskim ZOO mieszkają przedstawiciele gatunków, zagrożonych wyginięciem lub wymarłych na naturalnych stanowiskach, m.in. szpak balijski, wari czarnobiałe i sanzinia madagaskarska.- ochronę IN SITU (ochrona w miejscu naturalnego występowania) – ogród aktywnie uczestniczy w ochronie rodzimej fauny. Na terenie OZB wieszane są budki lęgowe dla ptaków śpiewających, w ubiegłych latach prowadzony był program aktywnej ochrony tracza nurogęsia występującego w dolinie Wisły.