Wydarzenia sportowe w regionie pod znakiem zapytania, a targi edukacyjne w Świeciu przeniesiono do Internetu. Ale koncertów i spektakli w Filharmonii i Operze nie odwołano.

Władze uczelni CM UMK zadecydowały o czasowym odwołaniu wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa”.

Najbliższe mecze Astorii i Visły odbędą się najprawdopodobniej bez udziału publiczności, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęto. Zaplanowany na 29 marca towarzyski mecz żużlowy reprezentacji Polski i Australii, który miał odbyć się w Toruniu, został przełożony. Odwołane zostaje także spotkanie Żużlowej Reprezentacji Polski z kibicami, które miało odbyć się 16 marca w Centrum Handlowym Toruń Plaza oraz finał toruńskich zawodów sportowych „Jestem sprawny, sprawny miś 2020" - odbędą się w innym terminie.Zaplanowane na czwartek Targi edukacji i pracy w Świeciu odbędą się w innej formule niż zwykle - online (początek o godz. 10.00).Nie odwołano natomiast koncertów Filharmonii i spektakli w Operze Nova. – Zgodnie z przepisami i definicją Filharmonia Pomorska nie jest organizatorem imprez masowych. Wszystkie zatem koncerty odbywają się zgodnie z planem – informuje na FB bydgoska instytucja. – Prosimy naszych gości o zachowania tak ostrożności, jak i spokoju. Do dyspozycji melomanów i pracowników wystawiamy środki dezynfekcyjne. Sytuację monitorujemy na bieżąco i stosujemy się do zaleceń służb sanitarnych. W przypadku zmiany zaleceń będziemy na bieżąco informowali Państwa – czytamy w komunikacie.We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd podjął decyzję o odwołaniu imprez masowych w Polsce. Związane jest to z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem koronawirusem.