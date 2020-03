Bydgoski poseł PO Paweł Olszewski oczekuje, iż prezes PiS wykluczy z partii bydgoskiego radnego Jerzego Mickusia. Powiązał radnego z treściami transparentów niesionych na marszu ku czci Żołnierzy Wyklętych. Jest odpowiedź Jarosława Wenderlicha z PiS.

Paweł Olszewski zarzuca radnemu, że podczas bydgoskiego marszu pamięci Żołnierzy Wyklętych, w którym Jerzy Mickuś uczestniczył, pojawiły się - jak ocenia poseł Olszewski - transparenty siejące nienawiść i pochwalające zabójstwo polityczne.Na banerach znajdowały się m.in. następujące hasła: „ŚMIERĆ WROGOM OJCZYZNY” i „JANUSZ WALUŚ. OSTATNI ŻOŁNIERZ WYKLĘTY” - informuje w liście do prezesa PiS poseł Olszewski. ". Radny Jerzy Mickuś odmówił komentarza w sprawie.Tymczasem do sprawy odniósł się Jarosław Wenderlich, przewodniczący klubu PiS w bydgoskiej Radzie Miasta, od 2020 roku podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.- Nie dajmy się zmanipulować... - napisał Jarosław Wenderlich na portalu społecznościowym. - Poseł Olszewski zaatakował bydgoskiego radnego PIS Jerzego Mickusia. Za co zaatakował? Za to, że ten uczestniczył w marszu upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych. Marszu, którego radny nie był organizatorem, marszu, w którym uczestniczyło ponad 200 osób, w tym zasłużeni działacze opozycji antykomunistycznej, którzy byli represjonowani i internowani w PRL.Rozmawiałem z Panem Radnym. Radny nie niósł żadnego transparentu. Niósł flagę Rzeczypospolitej. Jeżeli na marszu były niegodne, i w mojej ocenie niedopuszczalne transparenty, jak ten dotyczący Janusza Walusia, o którym napisał Pan Poseł Olszewski, to co w tej sprawie zrobili podlegli Prezydentowi Bruskiemu urzędnicy? Przecież też musieli być na zgromadzeniu i mogli korzystać z uprawnień, które daje ustawa Prawo o Zgromadzeniach, w tym winni być w kontakcie z przewodniczącym zgromadzenia.- Nie wiem czy poseł Olszewski jest zwolennikiem odpowiedzialności zbiorowej - kontynuuje Jarosław Wenderlich. - Ale chyba tak, skoro za transparent obciąża radnego, który nawet przy tym transparencie nie szedł...Co chce przykryć poseł Olszewski? Zapewne skandaliczną sytuację ze środowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. To radny Jerzy Mickuś (wraz z radną Grażyną Szabelską) przygotował projekt stanowiska, które miało oddać hołd „Żołnierzom Wyklętym”. Tymczasem radni PO i SLD nie wyrazili zgody na symboliczne uhonorowanie Podziemia Niepodległościowego...