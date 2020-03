Chodniki dla pieszych, samochody na ulicę!

Będą zmiany w parkowaniu na bydgoskich ulicach. Będą one realizowane wszędzie tam gdzie to tylko możliwe. Fot. Archiwum

Będą zmiany w parkowaniu na bydgoskich ulicach. Będą one realizowane wszędzie tam gdzie to tylko możliwe. Pierwsze zmiany wprowadzono już między innymi na ul. Kołłątaja. Koleje ruszą w połowie tego roku.

Miejsca do parkowania wyznaczone w całości lub częściowo na chodniku, zabierają przestrzeń pieszym i utrudniają im poruszanie się. Trudność z ominięciem pojazdu stojącego na chodniku, mogą mieć również osoby na wózku inwalidzkim czy matki z wózkiem dziecięcym.Do zmiany zaproponowane zostały w większości ulice jednokierunkowe. Szeroki przejazd często zachęca kierowców do szybszej jazdy. Nieco węższy przejazd spowoduje, że nadal swobodnie będzie można przejechać, ale kierowcy odruchowo zwolnią. Wprowadzenie przedmiotowych zmian na ulicach, wymaga jednak przygotowania organizacji ruchu, przemalowania miejsc postojowych oraz dostawienia nowych znaków.Lista ulic:1. ul. Reja2. ul. Konarskiego3. ul. Mazowiecka (po zakończeniu planowanych przez MWiK prac wodociągowych)4. ul. Pomorska (od ul. Śniadeckich do ul. Świętojańskiej)5. ul. Śląska (strona północna na odcinku Jackowskiego / Długosza i Długosza / Siemiradzkiego);6. ul. Kaszubska (strona wschodnia na odcinku Hetmańska / Bocianowo);7. ul. Graniczna (strona zachodnia na odcinku Grunwaldzka / Śląska);8. ul. Kwiatowa (strona południowa na odcinku Sienkiewicza / Pomorska);9. ul. Bocianowo (strona północna na odcinku Sienkiewicza / Rycerska – wprowadzenie parkowania częściowo na jezdni / częściowo na chodniku);10. ul. Krasińskiego (strona północna na odcinku Gdańska / Libelta);11. ul. Plac Piastowski (strona północna na odcinku Jankowskiego / Sowińskiego - możliwość wprowadzenia parkowania równoległego kosztem zmniejszenia liczby miejsc postojowych);Przy planowaniu zmian w parkowaniu, brano pod uwagę przede wszystkim charakter danej ulicy oraz możliwości ich wprowadzenia. Zachowane muszą zostać promienie skrętu przy wyjazdach z posesji, przejazdy dla służb ratowniczych oraz śmieciarek. Samochody dostawcze natomiast muszą mieć możliwość dojazdu do firm i sklepów. Uwzględniać trzeba również ruch rowerzystach poruszających się po jezdni.Nowe standardy parkowania będą wprowadzane w połowie bieżącego roku. W pierwszej kolejności na ulicach Reja i Konarskiego.Docelowo chcemy przy kolejnych remontach ulic, przenosić parkowanie z chodnika na jezdnię. Wierzymy, że wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa oraz komfort pieszych poruszających się po mieście.