Jest decyzja środowiskowa w sprawie S10 Bydgoszcz - Toruń

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń - poinformowano na stronie RDOŚ. Trasa ma być realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W decyzji określono istotne warunki korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Doprecyzowano także warunki mające na celu ochronę roślin i zwierząt, w tym przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych, nadzoru przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji, czy kompensacji przyrodniczej. Określono lokalizację i parametry ekranów akustycznych. Warunki dotyczą także ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, szczególnie zabezpieczających istniejące studnie na terenach ochrony ujęć wód.



Określono też zakres analizy porealizacyjnej dotyczącej hałasu, monitoringu przyrodniczego, a także konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie projektu budowlanego.



Decyzja została wydana po uzyskaniu niezbędnej opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.



Odcinek drogi ekspresowej S10 ma być częścią trasy łączącej aglomeracje szczecińską, bydgosko – toruńską i warszawską.



Decyzja RDOŚ zatwierdza środowiskowo wybór wariantu, będący przedmiotem analiz w ramach prowadzonego przez GDDKiA studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.



Droga ekspresowa S10 ma być drogą dwujezdniową o długości około 50 km. Zacznie się na węźle Bydgoszcz Południe i początkowo zostanie poprowadzona tak jak droga krajowa nr 10. W okolicy Solca Kujawskiego (Wypaleniska, Makowiska) trasa oddali się na południe, by następnie dotrzeć do istniejącej obwodnicy Torunia S10, gdzie będzie dobudowana druga jezdnia z niezbędnymi korektami drogi istniejącej. S10 na węźle Toruń Południe będzie łączyła się z autostradą A1. W ramach zadania przewidziano także rozbudowę drogi krajowej nr 25 w rejonie miejscowości Brzoza, w pobliżu węzła Bydgoszcz Południe.



Trasa S10 między Bydgoszczą a Toruniem została skierowana przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.(PAP)