Władze regionu stawiają na cyfryzację i rozbudowują tzw. System Informacji Przestrzennej Województwa. Infostrada 2.0 dzięki e-usługom ma być bliżej mieszkańców.

Do tej pory z tzw. geoportalu korzystały raczej gminy, teraz to się zmieni - mówi Paweł Prokop z firmy Comarch, która realizuje projekt.- Jeżeli użytkownik zechce zobaczyć jak wygląda plan zagospodarowania przestrzennego na interesującej go działce, jeżeli będzie chciał podjąć decyzję inwestycyjną o zakupie czy po uruchomieniu działalności gospodarczych szuka miejsca na działkę pod dom, dzięki temu [geoportalowi - dop.red] będzie miał do tego pełen dostęp - powiedział Paweł Prokop.- Nie mamy innego wyjścia, bo - nie oszukujmy się - jesteśmy trochę opóźnieni w stosunku do Europy, jeżeli chodzi o techniki cyfrowe. Komisja Europejska poprzez regionalne programy operacyjne przykłada bardzo dużą wagę do rozwoju usług cyfrowych. Przyszła perspektywa unijna będzie bardzo otwierała się na wszystkie działania związane z obszarem cywilizacji - dodał Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa.Do tej pory do Infostrady Kujaw i Pomorza przystąpiło 135 gmin regionu. Platforma ma zostać rozbudowana o nowe funkcje w ciągu 2 lat. Budżet projektu to 135 mln zł. To środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.