Porywisty wiatr uszkodził w regionie przede wszystkim stare drzewa. W Bydgoszczy ucierpiał cmentarz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na Ludwikowie.

Powalony przez wichurę klon mocno uszkodził kilka nagrobków. – Będziemy szukali właścicieli. Chcemy, żeby zgłosili się do nas i wyjaśnimy, jak dalej rozwiązać ten problem - mówi zarządca cmentarza. – Zniszczone drzewo już pocięliśmy i sprzątamy po wichurze we własnym zakresie.Jak dodaje, na cmentarzu jest jeszcze kilka starych drzew do wycięcia. – Dzisiaj przychodzą z miasta już z pozwoleniem i do końca marca będę musiał wyciąć drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu – mówi zarządca.Tymczasem Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że we wtorek nadal może wiać silny wiatr – w porywach do 75 km/h. Dotyczy to powiatów: aleksandrowskiego, bydgoskiego, Bydgoszczy, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, Torunia, toruńskiego, Włocławka, włocławskiego i żnińskiego.