Nielegalny arsenał – m.in. pociski, granat ręczny i militaria z drugiej wojny światowej zabezpieczyli policjanci w dwóch domach na osiedlu Wrzosy w Toruniu.

Kryminalni z toruńskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o nielegalne posiadanie broni i amunicji. 33-latek z Torunia i 51-letni mieszkaniec woj. lubuskiego usłyszeli zarzuty za posiadanie i handel bronią oraz amunicją.W dwóch domach na osiedlu Wrzosy w Toruniu, należących do 33-latka z Torunia, funkcjonariusze odnaleźli m.in.: przedmioty zawierające materiały wybuchowe (korpusy pocisków i pociski różnego kalibru), granat ręczny i moździerzowy, amunicję strzelecką, zapalniki różnych typów oraz proch strzelniczy. Oprócz tego zabezpieczyli kilkanaście elementów różnych rodzajów broni, które zostaną zbadane przez biegłego z zakresu bronioznawstwa.Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że militaria pochodzą z czasów II wojny światowej. – 33-latek zajmował się nielegalnym wykopywaniem broni i amunicji, a następnie oczyszczał i pozbawiał cech użytkowych, po czym sprzedawał zapośrednictwem Internetu – informują policjanci.W domu 51-letniego mieszkańca woj. lubuskiego również odnaleziono amunicję i elementy broni. Prokurator zadecydował, by do czasu zakończenia postępowania, objąć obu mężczyzn policyjnym dozorem. Muszą też wpłacić poręczenie majątkowe. Za posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz handel takimi przedmiotami grozi im do 8 lat więzienia.