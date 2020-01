Rodzice są coraz bardziej agresywni wobec własnych dzieci. Ponad 5 tysięcy Niebieskich Kart założyła w ubiegłym roku policja w Kujawsko-Pomorskiem.

Według raportu Rzecznika Praw Dziecka, większość rodziców przyznaje się do uderzenia swojej pociechy. Niewielu wie, że to przestępstwo. Sprawcy – czyli osoby, które nie radzą sobie ze stresem - są coraz częściej kierowani przez sądy na terapie.Coraz więcej osób zgłasza też pracownikom socjalnym, że słyszeli krzyk czy płacz, jednak ciągle 15 procent z nas nie reaguje na przemoc wobec dziecka w miejscu publicznym. Prawie połowa uważa, że nic takiego się nie dzieje. Około 20 procent twierdzi, że nie należy mieszać się w działania rodziców wobec dzieci. – Reagujmy! Możemy w ten sposób uratować zdrowie i życie dziecka - apelują policjanci i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.Jeśli doświadcza się przemocy, można dzwonić na Niebieską Linię w Urzędzie Marszałkowskim – tel. 800 154 030 od 17.00 do 21.00. Dzieci mogą też zadzwonić do Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 100 100 lub Fundacji „Dajemy Dzieciom siłę” - tel. 116 111. Pomoc można znaleźć także pod numerem Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych- tel. 602 628 192.