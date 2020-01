Ze szpitala wojskowego w Bydgoszczy odszedł cały Zespół ds. Leczenia Bariatrycznego, zajmujący się operacyjnym leczeniem otyłości. Ekipa przechodzi do szpitala w Grudziądzu.

Bydgoski zespół ze szpitala wojskowego jako pierwszy w Polsce, około dwa lata temu wykonał tzw. operację SASI (polega na połączeniu dwóch rodzajów operacji – zmniejszenia żołądka i tzw. gastric bypass, czyli obejścia żołądkowo-jelitowego). Teraz wszyscy lekarze z zespołu nagle przenieśli się do Grudziądza.Co dalej z bydgoskimi pacjentami? – Chorujący na otyłość nie tracą, mają cały czas swój zespół, który będzie po prostu pracował w innej placówce – mówi Dorota Orzelska z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych. – Rozmawiałam z jednym z lekarzy z zespołu i mówił, że poradnia bariatryczna ruszy w marcu. Będą dzwonić do pacjentów z nowymi terminami operacji od lutego. Ci, którzy mieli terminy na przykład na styczeń w szpitalu wojskowym będą mieli operację w lutym lub w marcu, nikt nie zostanie pominięty.W sprawie odejścia zespołu ze szpitala wojskowego wypowiedziało się Ministerstwo Obrony Narodowej. W oświadczeniu czytamy, że zespół odszedł niespodziewanie, i że lecznica szuka nowych lekarzy-chirurgów, by zapewnić ciągłość świadczenia usług dla osób cierpiących na otyłość.Pacjenci mogą też liczyć na wsparcie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych, które oferuje spotkania grup wsparcia w Bydgoszczy i w Toruniu, a także dyżury ze specjalistami. Szczegóły, czyli adresy, telefony, terminy spotkań, a także informacje o lekarzach-specjalistach są dostępne na stronie http://www.chlokujawy.pl/.