Worki dla osieroconych i poparzonych kangurów i koali, otulacze dla nietoperzy, zrobione na szydełku gniazda dla ptaków - dar od rękodzielników z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza" w Bydgoszczy za kilka dni dotrze do Australii.

W ramach międzynarodowej akcji pomocy dla Australii Rescue Craft Co, uczestnicy zajęć w bydgoskich WTZ „Tęcza" szyli pod wymiar, zgodnie z wytycznymi od australijskich ratowników zwierząt, rozmaite ochraniacze, ocieplacze i gniazda. Wyroby z miękkich, naturalnych tkanin trafią za kilka dni do klinik weterynaryjnych i ośrodków pomocy dla zwierząt, które starają się przywrócić zdrowie poparzonym zwierzętom bądź uratować życie małych torbaczy, których matki nie przeżyły fali ognia.W Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Bydgoskiej, które działają od 1996 roku, biorą udział dorośli z niepełnosprawnościami. To właśnie w „Tęczy” mogą rozwijać swoje umiejętności i pod okiem opiekunów przygotowywać się do podjęcia pracy zawodowej, a tym samym - do samodzielnego i aktywnego życia społecznego. W pracowni rękodzieła artystycznego, pod okiem Katarzyny Gąsiorowskiej uczą się m. in. szyć, wyklejać czy wykonywać inne prace plastyczne.Więcej o akcji można poczytać na profilu społecznościowym Rescue Craft Co.