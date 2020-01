– Będę się zajmowała departamentem pomocy i integracji społecznej oraz departamentem pomocy społecznej - zapowiada Iwona Michałek. Posłanka Porozumienia Jarosława Gowina i od niedawna pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej była gościem "Rozmowy dnia" w Polskim Radiu PiK.



Z Ministerstwa Edukacji Narodowej do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – taki polityczny transfer ma Pani za sobą. Zmienia pani zainteresowania? - pyta Katarzyna Prętkowska.– Nie zmieniam zainteresowań, edukacja nadal jest moim sercu i w działaniu. Działam, również społecznie, na wielu obszarach i bardzo było mi miło, gdy zostało to zauważone, i pan premier Mateusz Morawiecki oraz pani minister Marlena Maląg stwierdzili, że przydam się w tym ministerstwie. To dla mnie nowe wyzwania, nowe działania – cieszę się z tego, bo ja to lubię - odpowiada Iwona Michałek.Jak zapowiada, będzie się zajmowała departamentem pomocy i integracji społecznej oraz departamentem pomocy społecznej. – Przede mną bardzo dużo pracy, dużo nowych projektów. Niedawno miałam spotkanie w ministerstwie z przedstawicielami Unii Europejskiej w sprawie projektu żywnościowego, który realizujemy. Zostaliśmy dobrze ocenieni, ale mamy też nowe priorytety, jeśli chodzi o ten projekt, więc naprawdę jest co robić - mówi posłanka.