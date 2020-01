Dla tożsamości miasta jest ważne, by wszyscy jego mieszkańcy czuli się bydgoszczanami — mówił w Rozmowie Dnia przy okazji stulecia powrotu Bydgoszczy do wolnej Polski historyk, prof. Janusz Kutta.

- Wszyscy bydgoszczanie - wszyscy, bez wyjątku - ci, którzy się tu urodzili, którzy wybrali sobie to miasto, których los rzucił do Bydgoszczy - żeby czuli się bydgoszczanami. Żeby mogli powiedzieć: to jest moje miasto, że warto dla tego miasta żyć i pracować. Po drugie chciałbym, żeby tę swoją bydgoskość - to, że są bydgoszczanami dokumentowali na stanowiskach i w pracy którą wykonują, bo to jest niezwykle ważny element tożsamości - powiedział historyk.- Wreszcie po trzecie, żeby potrafili docenić jak ta Bydgoszcz - mimo przeróżnych kataklizmów, w których przecież także doświadczała - stała się kontynuatorem tradycji wielkiego miasta. I tu jest dla każdego coś do zrobienia - i dla ludzi nauki i dla „szarego człowieka”, bo wszyscy tworzą obraz tego, co się nazywa Bydgoszczą - podkreślił prof. Janusz Kutta.