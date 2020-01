Nieduża, ale może okazać się bardzo przydatna. Skrzynka studencka - pojawiła się w holu kampusu głównego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Każdy student i doktorant może wrzucać do skrzynki swoje uwagi, pomysły i skargi. – Powstała przede wszystkim z myślą o osobach niepełnosprawnych, ale każdy student może się podzielić swoimi spostrzeżeniami - mówi Michał Grzybowski, kierownik działu informacji i promocji UTP. – Skrzynka to efekt współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przeznaczona jest jednak nie tylko dla niepełnosprawnych, ale dla tych wszystkich studentów, którzy nie mają odwagi, by wyartykułować jakiś swój problem, czy może pomysł. Wszystkie sugestie czy skargi mogą spisać i wrzucić do skrzynki.Raz w tygodniu skrzynka będzie otwierana, wszystkie listy będą wyciągane i trafią na biurko rektora.Michał Grzybowski podkreśla, że uczelnia podejmuje szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W budynkach są m.in. windy i podjazdy. Na bydgoskim UTP uczy się ok. 7 tys. studentów, ponad 100 z nich to osoby niepełnosprawne - ruchowo, ale także niedosłyszące czy słabowidzące.