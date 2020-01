Uroczystości pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Pomorskiej, sesja sejmików dwóch województw i czytanie "Pana Tadeusza" kresową polszczyzną – w Toruniu zainaugurowano dziś regionalne obchody 100-lecia powrotu Kujaw i Pomorza do wolnej Polski.

Pierwszym akcentem obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Pomorskiej oraz na grobie Gerarda Pająkowskiego - jedynego żołnierza z regionu, który zginął w 1919 roku pod Gniewkowem, podczas odzyskiwania tych ziem z rąk niemieckich. W porannych uroczystościach wzięły udział władze regionu, przedstawiciele rządu, prezydenta RP oraz młodzież z toruńskich szkół.Obchody 100-lecia powrotu Kujaw i Pomorza do wolnej Polski objął patronatem prezydent Andrzej Duda. O godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim rozpoczęła się uroczysta sesja sejmików dwóch województw: kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. Jej uczestnicy ślubowali wierność Rzeczypospolitej na historyczny sztandar, który z Błękitną Armią generała Hallera przebył cały szlak bojowy i był używany podczas zaślubin Polski z morzem. Treść roty odczytał stuletni Maksymilian Kasprzak, jeden z ostatnich żyjących w regionie uczestników II wojny światowej. Po sesji przed Urzędem Marszałkowskim odbyła się inscenizacja wkroczenia wojsk Hallera.O godz. 12.00 również w Pałacu Dąbskich w Toruniu rozpoczęło się czytanie "Pana Tadeusza" kresową polszczyzną. Potrwa do godz. 22.00. Jeszcze w piątek (10 stycznia) odbędzie się też konferencja naukowa w Toruniu na temat powrotu Pomorza do macierzy oraz koncert w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.