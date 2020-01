Konferencja prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego. Fot. grudziadz.pl

Grudziądzkie Wodociągi nie trafią w prywatne ręce zapowiedział na konferencji prasowej Maciej Glamowski. Prezydent Grudziądza dodał, że wycofał się z pomysłu sprzedaży części udziałów w miejskiej spółce.

- Odstępujemy od sprzedaży zwrotnej częściowych udziałów w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni. Spółka pozostanie w 100 proc. własnością miasta i ten scenariusz jest korzystniejszy zarówno z punktu widzenia miasta, jak i z punktu widzenia rozwoju i przyszłości spółki - powiedział Maciej Glamowski.



Prezydent dodał również, że napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego prosząc o pomoc dotyczącą sytuacji finansowej miasta.



- Opisuję w nim rzeczywistą sytuację Grudziądza. Zwracam się z prośbą o pomoc w obszarze szpitala jak i uzyskania pożyczki. Myślę, że szpital, który obsługuje prawie pół miliona mieszkańców jest także ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Oczywiście jest to też list z zaproszeniem premiera do do Grudziądza - dodał prezydent miasta.



Grudziądz zmaga się z potężnym zadłużeniem Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, którego łączna kwota zobowiązań wynosi około 457 mln zł. Miasto przygotowało plan naprawy sytuacji szpitala, którego częścią jest oddłużenie go kwotą około 300 mln zł. W październiku Regionalna Izba Obrachunkowa wezwała miasto do wdrożenia planu postępowania naprawczego. 24 października Rada Miejska przyjęła plan postępowania naprawczego i na tej podstawie prezydent Grudziądza złożył wniosek o preferencyjną pożyczkę z budżetu państwa w kwocie do 320 mln zł, dla miast będących w programie postępowania naprawczego. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na oddłużenie grudziądzkiego szpitala. Ministerstwo Finansów wskazuje też, że miasto powinno przygotować alternatywne rozwiązanie uwzględniające otrzymanie niższej kwoty wsparcia. Takie wyjście jest przygotowywane.



Jednocześnie prezydent Grudziądza złożył do ministerstwa wniosek z prośbą o zwiększenie kwoty zarezerwowanej w budżecie państwa na wsparcie dla miast, które przyjęły plan postępowania naprawczego. Miasto otrzymało odpowiedź, z której wynika że na obecnym etapie prac nad budżetem państwa nie jest wykluczone, że kwota przeznaczona na wsparcie dla miast w potrzebie będzie przedmiotem dyskusji.