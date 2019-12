Dłuższe kolejki interesantów i oczekiwanie na przerejestrowanie używanego auta to od kilku dni codzienność w wydziałach rejestracji pojazdów. Fot. Pixabay

Dłuższe kolejki interesantów i oczekiwanie na przerejestrowanie używanego auta to od kilku dni codzienność w wydziałach rejestracji pojazdów.

– Zwiększony ruch w wydziale rozpoczął się już przed świętami, ponieważ ludzie sie dowiedzieli, że od stycznia za niegłoszenie w terminie 30 dni faktu nabycia pojazdu, bądź zbycia pojazdu będą nakładane kary od 200 do 1000 zł. – powiedział Waldemar Winter, kierownik wydziału uprawnień komunikacyjnych Urzędu Miasta w Bydgoszczy.



– Karze będą podlegały zdarzenia popełnione po 1 stycznia. nie potrzebny jest ten tłum i kolejki oraz nasza wytężona praca, bo wszyscy starają się zarejestrowac do dzisiaj czyli 31 grudnia w obawie przed karami, a one będą, ale dopiero realizowane w lutym. Liczone od 1 stycznia – powiedziała Małgorzata Witczak, kierownik referatu rejestracji pojazdów.