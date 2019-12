Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia to w tradycji czas spędzany z najbliższymi. Tego dnia nie chodzimy w gości, za to podziwiamy bożonarodzeniowe szopki. Zwyczaj ich budowania sięga XIII w. i św. Franciszka. Mówiła o tym w Rozmowie Dnia na naszej antenie Hanna Łopatyńska z Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

- Po to, żeby zachęcić ludzi do odwiedzania szopek, wprowadzano, np. ruchome figurki, kukiełki, co zaczynało przybierać kształt włoskiego teatru marionetkowego, co już nie spodobało się księżom. W XVIII wieku biskupi wydali zakaz organizowania ruchomych szopek w kościołach. Szopki ruchome przejęli więc studenci i stały się one rekwizytem kolędniczym - mówi Hanna Łopatyńska.