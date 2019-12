„Dziś sędziowie jutro TY” - to hasło protestu, który odbył się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podobny zorganizowano w Bydgoszczy.

W Toruniu w proteście, który rozpoczął się o 17.00 uczestniczyło kilkuset torunian - w tym środowiska prawnicze - sprzeciwiających się projektowi tzw. ustawy dyscyplinującej sędziów, autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości.– To absurd jakiś totalny. Musi być niezależny sąd, niezawisły sędzia, to jest pierwszy krok w kierunku wyjścia z Unii Europejskiej, potem powrotu już nie będzie – powiedziała Danuta Stępkowska z Obywatelskiego Torunia.Do podobnego protestu, ale godzinę później doszło także w Bydgoszczy, pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego.– To w rzeczywistości ustawa likwidująca niezależne sądownictwo. I przeciwko temu właśnie projektowi protestujemy - powiedział Polskiemu Radiu PiK adwokat Michał Bukowiński z Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.Organizatorami protestów przeciwko zmianom w sądownictwie są Komitet Obrony Demokracji i stowarzyszenia sędziowskie „Iustitia”.Krytykowany projekt zakłada m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym. Jego pierwsze czytanie w Sejmie odbędzie się prawdopodobnie w czwartek.