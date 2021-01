UTP rośnie w siłę! Uczelnia będzie rozbudowywać kampus w Fordonie [wideo, zdjęcia]

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy rozwija kampus w Fordonie. Przy ul. Kaliskiego powstanie nowy budynek dydaktyczny. Akt erekcyjny właśnie został podpisany, kamień węgielny pod tę inwestycję też już jest wmurowany.

- Nowoczesny gmach ze szkła i płyt betonowych stanie w sąsiedztwie Auditorium Novum, z którym zostanie skomunikowany łącznikiem. Nowy budynek będzie miał 4-kondygnacje. We wnętrzach powstanie m.in. wielofunkcyjna aula wykładowa na ok. 600 osób, sale dydaktyczne, laboratoryjne, zaplecze administracyjne i techniczne. - Jego budowa była konieczna - mówi prof. Marek Adamski, rektor UTP.Budowa nowego budynku potrwa do września 2023 roku. Wartość projektu to prawie 47 mln zł. Z czego 33 mln zł pochodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki, a ponad 9 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego.Więcej w materiale Tatiany Adonis.