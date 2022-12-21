Сьогодні з 20.00 до 21.00 по всій Європі вимкнуть різдвяні вогні. Длачего?

У зв'язку із постійними проблемами з електропостачанням, що спричинені нападом Росії на Україну, сьогодні з 20:00 до 21:00 по всій Європі вимикатимуть різдвяні вогні.

У Влоцлавку вимкнеться ілюмінація на Placu Wolności. Акція спрямована на демонстрацію солідарності з мешканцями, які в умовах війни не можуть спокійно святкувати. Таким чином організатори хочуть показати, з чим стикаються люди в зоні бойових дій.Ви можете отримати безкоштовну освітню допомогу через платформу IvyUkraine. Це ініціатива Academy Ivy Poland та IvyConsultants.com, щооб’єднує менторів і викладачів з усього світу, які хочуть поділитися своїмизнаннями, порадами та інтересами з українськими студентами, що шукаютьпідтримки у виході на нові шляхи розвитку. Ідея виникла у березні якреакція на російську агресію проти України та необхідність наданнягуманітарної допомоги українським біженцям. Платформа пропонує безкоштовніконсультації та навчальні посібники з усіх шкільних предметів – польською,українською, російською, англійською – на рівнях навчання від початкової достаршої школи. Волонтерами є учні старших класів, студенти, викладачі таінші люди з усіх куточків світу, яких об'єднала солідарність з Україною.Звертайтесь за адресою www.ivyukraine.com.