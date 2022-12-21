Сьогодні з 20.00 до 21.00 по всій Європі вимкнуть різдвяні вогні. Длачего?
У зв'язку із постійними проблемами з електропостачанням, що спричинені нападом Росії на Україну, сьогодні з 20:00 до 21:00 по всій Європі вимикатимуть різдвяні вогні.
Хворих на грип в провінції стає все більше. В основному заражаються діти
Ви можете отримати безкоштовну освітню допомогу через платформу Ivy
Ukraine. Це ініціатива Academy Ivy Poland та IvyConsultants.com, що
об’єднує менторів і викладачів з усього світу, які хочуть поділитися своїми
знаннями, порадами та інтересами з українськими студентами, що шукають
підтримки у виході на нові шляхи розвитку. Ідея виникла у березні як
реакція на російську агресію проти України та необхідність надання
гуманітарної допомоги українським біженцям. Платформа пропонує безкоштовні
консультації та навчальні посібники з усіх шкільних предметів – польською,
українською, російською, англійською – на рівнях навчання від початкової до
старшої школи. Волонтерами є учні старших класів, студенти, викладачі та
інші люди з усіх куточків світу, яких об'єднала солідарність з Україною.
Звертайтесь за адресою www.ivyukraine.com.