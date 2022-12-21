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2022-12-21, 12:38 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Сьогодні з 20.00 до 21.00 по всій Європі вимкнуть різдвяні вогні. Длачего?

Bożonarodzeniowy jarmark w Dreźnie./fot. Pixabay/archiwum
Bożonarodzeniowy jarmark w Dreźnie./fot. Pixabay/archiwum
У зв'язку із постійними проблемами з електропостачанням, що спричинені нападом Росії на Україну, сьогодні з 20:00 до 21:00 по всій Європі вимикатимуть різдвяні вогні.

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У Влоцлавку вимкнеться ілюмінація на Placu Wolności. Акція спрямована на демонстрацію солідарності з мешканцями, які в умовах війни не можуть спокійно святкувати. Таким чином організатори хочуть показати, з чим стикаються люди в зоні бойових дій.

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