Śnięte ryby w Jeziorze Wielkim w Skępem. Tym razem winni mogą być kłusownicy [zdjęcia]

Śnięte ryby w Jeziorze Wielkim w Skępem. Tlenu w wodzi4e było co prawda mało, ale wstępnie ustalono, że za śmierć ryb moga odpowiadać kłusownicy używający prądu do połowów.

Śnięte ryby w Jeziorze Wielkim w Skępem. Tlenu w wodzi4e było co prawda mało, ale wstępnie ustalono, że za śmierć ryb moga odpowiadać kłusownicy używający prądu do połowów.

Śnięte ryby w Jeziorze Wielkim w Skępem. Tlenu w wodzi4e było co prawda mało, ale wstępnie ustalono, że za śmierć ryb moga odpowiadać kłusownicy używający prądu do połowów.

Śnięte ryby w Jeziorze Wielkim w Skępem. Tlenu w wodzi4e było co prawda mało, ale wstępnie ustalono, że za śmierć ryb moga odpowiadać kłusownicy używający prądu do połowów.

Śnięte ryby w Jeziorze Wielkim w Skępem. Tlenu w wodzi4e było co prawda mało, ale wstępnie ustalono, że za śmierć ryb moga odpowiadać kłusownicy używający prądu do połowów.

Przedstawiciel Państwowej Straży Rybackiej zgłosił we wtorek (30 sierpnia) dyżurnemu WIOŚ, że w jeziorze Wielkim w m. Skępe zaobserwowano śnięte ryby, łącznie około 100 sztuk.

W tym samym dniu na miejsce udali się inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku. Potwierdzono, iż w wodach jeziora oraz na ujściu jeziora do rzeki Mień występują śnięte ryby różnych gatunków w łącznej ilości około 100 sztuk.W trakcie oględzin inspektorzy przeprowadzili terenowe pomiary kontrolne pH, zawartości tlenu i przewodności w wodzie. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono obniżoną zawartość tlenu w wodzie. Wygląd wody nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono również spływu powierzchniowego zanieczyszczeń lub śladów odprowadzania nieczystości. Czynności kontynuowano w dniu następnym wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Lipnie oraz przedstawicielami Nadzoru Wodnego w Lipnie i Gospodarstwa Rybackiego we Włocławku. Ponadto pracownik GIOŚ CLB Oddział w Bydgoszczy pobrał próby wody do badań laboratoryjnych.Ze wstępnych ustaleń wynika, iż prawdopodobną przyczyną śnięcia był nielegalny połów ryb przy pomocy prądu elektrycznego. Dalsze czynności w sprawie zostaną podjęte po otrzymaniu wyników analiz wody.