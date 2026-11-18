Zgromadzenie sędziów w Trybunale Konstytucyjnym zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską uchyliło immunitet Bogdana Święczkowskiego w odniesieniu do czterech spraw, ale nie wyraziło zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt - poinformowano w środowym komunikacie. Sędziowie zgodzili się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

We wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską zajmowało się wnioskami szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu. Niektóre z wniosków dot. Święczkowskiego obejmowały także wnioski o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Te zostały jednak odrzucone.



Waldemar Żurek ocenił we wpisie na X, że prokuratura może teraz stawiać zarzuty. - Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Prokuratura może teraz stawiać zarzuty. Nikt nie stoi ponad prawem - napisał minister sprawiedliwości, zamieszczając komunikat sędziów w swoim wpisie.



Jak informowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Generalnej prok. Anna Adamiak, wnioski o uchylenie immunitetu prezesowi TK odnoszą się między innymi do nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Chodzi o czas, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym, czyli lata 2016-2022.



Ponadto prokuratura wnioskuje o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji i naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.



Wniosek o uchylenie immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu dotyczy z kolei uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.