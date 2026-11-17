Wnioski o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu mają być tematem zaplanowanego na wtorek na godz. 9 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołanego przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

W ciągu ostatnich tygodni szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował już kilka wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Niektóre z nich obejmują także wnioski o zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt Święczkowskiego.



Jak informowała rzeczniczka prasowa PG prok. Anna Adamiak, wnioski o uchylenie immunitetu odnoszą się między innymi do nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Chodzi o czas, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym (l. 2016-2022).



Ponadto prokuratura wnioskuje o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji i naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.



Wnioski te zostały skierowane do TK 30 października, po tym, jak przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego.



Kolejny wniosek został skierowany zaś na początku listopada i dotyczył sprawy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z zakupem przez PK systemu Hermes.



W ostatni piątek Korwin-Piotrowska poinformowała o odmowie przyjęcia jednego z kilku wniosków w sprawie Święczkowskiego z powodów – jak podała – braków formalnych.



Prokurator generalny skierował też wniosek o uchylenie immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu. Dotyczy on uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.



Zarządzenie Korwin-Piotrowskiej o zwołaniu zgromadzenia opublikowano 6 listopada na stronie TK. Sam dokument jest datowany na 4 listopada. W zarządzeniu poinformowano, że zgromadzenie ma się rozpocząć 17 listopada o godz. 9.



Sędzia Korwin-Piotrowska zarządziła też wtedy doręczenie odpisów wniosków sędziom Święczkowskiemu oraz Sochańskiemu „wraz z zawiadomieniem, że czynność wysłuchania sędziów odbędzie się 17 listopada o godz. 12”.



- Spodziewamy się obecności sędziego Święczkowskiego, który ma prawo złożyć wyjaśnienia w każdej ze spraw objętych wnioskami o uchylenie immunitetu - mówiła w poniedziałek Korwin-Piotrowska.



Jak zaznaczyła - pytana o kworum wymagane na wtorkowym zgromadzeniu - „to Zgromadzenie Ogólne zadecyduje, jakie kworum jest niezbędne i wymagane wedle obowiązujących przepisów prawa i czy takie kworum jest”.



Z kolei Żurek podkreślił w poniedziałek, że „TK powinien zacząć działać, rozpoznać wnioski prokuratury i pokazać, że nie ma ludzi ponad prawem”. - Mam nadzieję, że dołączą do zgromadzenia sędziowie wybrani w czasach PiS - dodał.



W poniedziałek wieczorem Święczkowski w rozmowie na kanale Rymanowski Live nazwał wtorkowe zgromadzenie w TK „spotkaniem towarzyskim”, bo - jak dodał - Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK „może zwołać tylko i wyłącznie prezes”.



- Wszystkie decyzje, które dotychczas podpisuje (Anna) Korwin-Piotrowska, te spotkania towarzyskie, które się odbywają w Trybunale Konstytucyjnym i nazywane są zgromadzeniami ogólnymi, to jest tylko i wyłącznie pic na wodę i fotomontaż - ocenił Święczkowski.





W poniedziałek mec. Bartosz Lewandowski, który – jak wskazał we wpisie na portalu X - jest pełnomocnikiem Święczkowskiego, poinformował o skierowaniu oficjalnego pisma do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Prokuratury Krajowej oraz „szefów wszystkich innych służb w Polsce”. Dodał, że w piśmie tym przedstawił „stan prawny i faktyczny po siłowym zajęciu przez rząd konstytucyjnego organu państwa, a który uniemożliwia naruszenie nietykalności pana prezesa, a także jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie”.

Przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK 30 października przekazali informację, że Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Wtorkowe zgromadzenie w TK jest już trzecim zwołanym przez Korwin-Piotrowską od 30 października.

Pierwsze – Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK – zwołano na 3 listopada. Wtedy też przyjęto uchwałę dotyczącą przyszłorocznego budżetu Trybunału i wylosowano rzeczników i sądów dyscyplinarnych do sprawy zarządzonej przerwy w czynnościach sędziów Święczkowskiego i Sochańskiego.