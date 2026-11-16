Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej przed Belwederem w Warszawie/fot. PAP/Paweł Supernak
KRAJ I ŚWIAT

Zakończyły się konsultacje w Belwederze w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej przed Belwederem w Warszawie/fot. PAP/Paweł Supernak

We wtorek po południu zakończyły się pierwsze organizowane przez kancelarię prezydenta konsultacje w Belwederze. Temat: Trybunał Konstytucyjny. Wzięli w nich udział przedstawiciele opozycji, a także politycy PSL i Polski 2050.

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Uczestnicy spotkania przedstawili swoje propozycje i zgodzili się, że nadal chcą w tym gronie pracować nad rozwiązaniem sporu o Trybunał Konstytucyjny - przekazał prowadzący konsultacje szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

- Mamy plan dalszego działania i to nie rozpisany na tygodnie czy miesiące, tylko na dni.

Kolejne spotkanie odbędzie się w środę. Zdaniem szefa klubu parlamentarnego PSL Krzysztofa Paszyka to jedyna droga do porozumienia.

- Bez tego naprawdę to okładanie będzie dalej trwało w nieskończoność.

Poseł Jarosław Sachajko z koła Demokracja Bezpośrednia twierdzi, że Kancelaria Prezydenta ma przygotować rozwiązanie, które można przegłosować bez większości konstytucyjnej.

- Ma być to pomysł zwykłej ustawy.

W pracach nie biorą udziału Koalicja Obywatelska, Lewica i Unia Centrum między innymi dlatego, że nie uczestniczy w nich zapraszający na nie prezydent Karol Nawrocki.

Doktor Emilia Zakrzewska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, powiedziała, że prezydent - organizując spotkanie, w którym nie uczestniczył - buduje swój wizerunek polityka koncyliacyjnego, ale bez wiary w powodzenie misji naprawienia sytuacji w Trybunale.
Ocenia, że uczestnicy spotkania w Belwederze kierowali się swoimi odrębnymi interesami. Jako przykład podała pozycję PSL, które w jej ocenie przygotowuje się do samodzielnego startu w kampanii wyborczej, a jednocześnie stara się zadbać o dobrą współpracę z prezydentem w dziedzinie obrony narodowej.

Zdaniem profesora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa z SGGW i Uniwersytetu imienia Jana Pawła II w Krakowie, rozmowy mają wartość samą w sobie:

- Ludzie powinni rozmawiać. Bez rozmowy nic nie wyniknie. Bez rozmowy rzeczywistość przyjmie swój bieg, który będzie całkowicie niezależny od naszych chęci. Instytucje też powinny ze sobą rozmawiać – i poszczególne rodzaje władzy, i poszczególni funkcjonariusze tejże władzy absolutnie powinni ze sobą rozmawiać. Jeśli chodzi o to spotkanie, przywołałbym słowa ministra Leśkiewicza, który stwierdził, że te rozmowy zakończyły się sukcesem z tego powodu, że nie zostały zerwane. No więc oczywiście, tak, jest to pewien sukces, przywołanie do normalności, czyli do sytuacji dialogu.


  • 30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
  • Święczkowski uznał to za uzurpację. Również prezydent Karol Nawrocki stwierdził wtedy m.in. że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.
  • Z kolei premier Donald Tusk oświadczył m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania, prezes Święczkowski uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, „zostali zaatakowani”.
  • W czwartek premier podkreślił, że „sprawa jest rozstrzygnięta, jeśli chodzi o TK”. - W tym sensie rozstrzygnięta, że mamy Trybunał, będzie wydawał orzeczenia, mam taką nadzieję. Bardzo wielu obywateli czeka na orzeczenia i interpretacje ze strony TK - zaznaczył.

Zakończyły się konsultacje w Belwederze w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.86 Mówi dr Emilia Zakrzewska Mówi Bartosz Łukaszewski, socjolog z SGGW i Uniwersytetu imienia Jana Pawła II w Krakowie
TAGI: Trybunał KonstytucyjnyspotkaniaBelwederkonsultacjeposłowiekluby
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