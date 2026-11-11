Uroczystości na Starym Rynku w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak
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Tak Kujawsko-Pomorskie obchodzi Święto Niepodległości. Biało-czerwone flagi, śpiew, pikniki [zdjęcia, wideo]

Uroczystości na Starym Rynku w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Bieg, turniej szachowy, uroczystości pod pomnikami, na rynkach. Nasi reporterzy są 11 listopada tam, gdzie mieszkańcy spotykają się, by w patriotycznym duchu wspominać to, co wydarzyło się 108 lat temu, gdy Polska odzyskała wolność po latach zaborów.

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Bydgoszczanie uczcili Narodowe Święto Niepodległości na sportowo. W Bydgoskim Biegu Niepodległości wystartowało około dwa tysiące uczestników, co jest rekordem w historii imprezy. Pięciokilometrową trasę najszybciej pokonał Bydgoszczanin Marcin Biskup, który uzyskał czas 16 minut i 14 sekund.

Relacja Wiktora Sobocińskiego:



Kilkadziesiąt szachownic z białymi i czerwonymi pionkami wypełniło dziś największą salę Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ponad sto osób wzięło udział w turnieju z okazji Dnia Niepodległości.

Relacja Moniki Siwak:


We Włocławku główne uroczystości narodowego Święta Niepodległości odbyły się przy Pomniku Żołnierza Polskiego. Prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki, jednocześnie szef struktur lewicy w mieście, nawiązał do postaci jednego z ojców niepodległości, socjaldemokraty i pierwszego premiera odrodzonej Polski, Ignacego Daszyńskiego

Spod pomnika Włocławianie zgromadzeni przeszli ulicami Starówki na Plac katedralny. Tradycyjnie, jak co roku, orszak mieszkańców miasta niósł w dłoniach stumetrowej długości biało-czerwoną flagę

Ostatnim elementem oficjalnych obchodów we Włocławku była msza święta za Ojczyznę, koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa-ordynariusza w katedrze włocławskiej.

Relacja Marka Ledwosińskiego: mówi prezydent Krzysztof Kukucki

Relacja Marka Ledwosińskiego: mówią mieszkańcy Włocławka





wideo: Marek Ledwosiński
TAGI: Święto Niepodległościkujawsko-pomorskieobchodypatriotyczniesportowo
Turniej szachowy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak Turniej szachowy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak Turniej szachowy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak Turniej szachowy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak Turniej szachowy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak Turniej szachowy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak Turniej szachowy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak Niepodległościowy Bieg w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak Niepodległościowy Bieg w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak Niepodległościowy Bieg w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak Niepodległościowy Bieg w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak
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