Tak Kujawsko-Pomorskie obchodzi Święto Niepodległości. Biało-czerwone flagi, śpiew, pikniki [zdjęcia, wideo]

Bieg, turniej szachowy, uroczystości pod pomnikami, na rynkach. Nasi reporterzy są 11 listopada tam, gdzie mieszkańcy spotykają się, by w patriotycznym duchu wspominać to, co wydarzyło się 108 lat temu, gdy Polska odzyskała wolność po latach zaborów.

Bydgoszczanie uczcili Narodowe Święto Niepodległości na sportowo. W Bydgoskim Biegu Niepodległości wystartowało około dwa tysiące uczestników, co jest rekordem w historii imprezy. Pięciokilometrową trasę najszybciej pokonał Bydgoszczanin Marcin Biskup, który uzyskał czas 16 minut i 14 sekund.



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Kilkadziesiąt szachownic z białymi i czerwonymi pionkami wypełniło dziś największą salę Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

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. Ponad sto osób wzięło udział w turnieju z okazji Dnia Niepodległości.Relacja Moniki Siwak:. Prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki, jednocześnie szef struktur lewicy w mieście, nawiązał do postaci jednego z ojców niepodległości, socjaldemokraty i pierwszego premiera odrodzonej Polski, Ignacego DaszyńskiegoSpod pomnika Włocławianie zgromadzeni przeszli ulicami Starówki na Plac katedralny. Tradycyjnie, jak co roku, orszak mieszkańców miasta niósł w dłoniach stumetrowej długości biało-czerwoną flagęOstatnim elementem oficjalnych obchodów we Włocławku była msza święta za Ojczyznę, koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa-ordynariusza w katedrze włocławskiej.Relacja Marka Ledwosińskiego: mówi prezydent Krzysztof KukuckiRelacja Marka Ledwosińskiego: mówią mieszkańcy Włocławka