Lech miał za mało argumentów na walkę z Benficą/fot. PAP/EPA/Jose Sena Goulo
SPORT

LE: Kolejne porażki polskich klubów. Jagiellonia straciła gola w końcówce, Lech nie zaskoczył

Lech miał za mało argumentów na walkę z Benficą/fot. PAP/EPA/Jose Sena Goulo

4. kolejka fazy zasadniczej Ligi Europy nie okazała się szczęśliwa dla Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań. Oba polskie kluby nie poprawiły swojego skromnego dorobku punktowego. Jagiellonia przegrała na wyjeździe z Levskim Sofia 0:1. Lech z kolei uległ w Lizbonie Benfice 1:3.

LE: Lech z punktem. Remis z angielską ekipą. Jagiellonia z wyraźną domową porażką [wyniki]
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Wyniki:

Levski Sofia – Jagiellonia Białystok 1:0 (0:0)
Bramka: Stojanczow (83)

Jagiellonia: Abramowicz – Conceicao, Stojinović (46. Kobayashi), Konstantopoulos, Montoia – Imaz (84. Jóźwiak), Romanczuk, Klynge (77. Kozłowski) – Szmyt (69. Cirković), Agbonifo (46. Sow), Prelec

Benfica Lizbona – Lech Poznań 3:1 (1:0)
Bramki: Rafa Silva (6), Gianluca Prestianni (67), Georgij Sudakow (90) – Leo Bengtsson (72)

Lech: Lis – Pereira (80. Gumny), Skrzypczak, Yegbe, Gurgul – Walemark (71. Bengtsson), Murawski, Rodriguez (71. Jagiełło), Kozubal (71. Berggren), Hakans (62. Palma) – Agnero

Bramkarz Jagielloni, Sławomir Abramowicz, po porażce. Źródło: Redakcja Sportowa PR/J. Kułakowski
Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: lech poznańjagiellonia białystokpiłka nożnaliga europy
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