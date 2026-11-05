LE: Kolejne porażki polskich klubów. Jagiellonia straciła gola w końcówce, Lech nie zaskoczył

4. kolejka fazy zasadniczej Ligi Europy nie okazała się szczęśliwa dla Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań. Oba polskie kluby nie poprawiły swojego skromnego dorobku punktowego. Jagiellonia przegrała na wyjeździe z Levskim Sofia 0:1. Lech z kolei uległ w Lizbonie Benfice 1:3.
Wyniki:
Levski Sofia – Jagiellonia Białystok 1:0 (0:0)
Bramka: Stojanczow (83)
Jagiellonia: Abramowicz – Conceicao, Stojinović (46. Kobayashi), Konstantopoulos, Montoia – Imaz (84. Jóźwiak), Romanczuk, Klynge (77. Kozłowski) – Szmyt (69. Cirković), Agbonifo (46. Sow), Prelec
Benfica Lizbona – Lech Poznań 3:1 (1:0)
Bramki: Rafa Silva (6), Gianluca Prestianni (67), Georgij Sudakow (90) – Leo Bengtsson (72)
Lech: Lis – Pereira (80. Gumny), Skrzypczak, Yegbe, Gurgul – Walemark (71. Bengtsson), Murawski, Rodriguez (71. Jagiełło), Kozubal (71. Berggren), Hakans (62. Palma) – Agnero