W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiono program obchodów Święta Niepodległości. /fot. Damian Klich
Bydgoszcz

Wojewódzkie Obchody Święta Niepodległości w Bydgoszczy. Będzie historycznie i na sportowo

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiono program obchodów Święta Niepodległości. /fot. Damian Klich

- Chciałbym, aby to było święto wszystkich, mimo podziałów - w ten sposób wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel zachęca do wzięcia udziału w Wojewódzkich Obchodach Święta Niepodległości.

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Główna część obchodów Święta Niepodległości odbędzie się w Bydgoszczy.

- Spotkamy się na uroczystości z cerem wojskowym o 12:15 na Starym Rynku w Bydgoszczy. Oprócz tej części bardzo oficjalnej o 13:30 rozpoczniemy to, co chyba spodoba się wszystkim wszystkim, paradę pod oddziału kawalerii konnej „Kawaleria dla Niepodległej”, podczas której zobaczymy marszałka Piłsudskiego konno na Starym Rynku. Przy tym będą rozmaite stoiska - zapowiada Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.

Bydgoszcz będzie świętować również na sportowo, m.in. poprzez Bydgoski Bieg Niepodległości.

- W tym roku zapisało się 2 tysiące biegaczek i biegaczy, którzy ze stadionu Zawisza o godzinie 10:00 wystartują na 5-kilometrową trasę biegową w biało-czerwonych barwach. Rajd rowerowy organizowany przez Rowerową Bydgoszcz to wydarzenie, który odbędzie się po raz 20-ty. Trasa 111 km plus dojazd do miejsca startu i powrót do domu to zawsze dla tych rowerzystów jest czymś więcej. Start będzie w Bydgoszczy, blisko 500 rowerzystów bodajże w tym roku objedzie pięć gmin, odwiedzając miejsca pamięci z finałem na Starym Rynku w Bydgoszczy późnym popołudniem - mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

W Urzędzie Wojewódzkim 11 listopada odbędzie się turniej szachowy na biało-czerwonych szachownicach. Bogatą ofertę przygotowały także bydgoskie instytucje kulturalne.

Relacja Damiana Klicha
Gdzie: Bydgoszcz
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