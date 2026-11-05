Gościem Rozmowy Dnia był Wojciech Koper. /fot. Izabela Langner
REGION

Inspektor sanitarny o atakach hakerskich na sklepowe lodówki: To bardzo duże zagrożenie [Rozmowa Dnia]

Gościem Rozmowy Dnia był Wojciech Koper. /fot. Izabela Langner

Hakerzy znaleźli nowy, zaskakujący cel – sklepowe lodówki i zamrażarki, które zdalnie podgrzewają, doprowadzając do zepsucia ogromnych partii żywności. Po pierwszym potwierdzonym cyberataku w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny zwołał pilną naradę i postawił służby w stan gotowości. Czy zepsute w nocy i niepostrzeżenie zamrożone nad ranem mięso może trafić na nasze talerze i jak kujawsko-pomorski Sanepid zamierza nas przed tym chronić?

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Europa walczy z nową falą cyberataków, w których hakerzy przejmują kontrolę nad sklepowymi lodówkami i zdalnie je podgrzewają, celowo niszcząc żywność. Pierwszy przypadek odnotowano także w Polsce. To bardzo duże zagrożenie - podkreśla Wojciech Koper, Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

- W ten sposób możemy zepsuć bardzo duże ilości żywności i ta żywność w pierwszej fazie może być też dużym zagrożeniem dla ludzi, bo po prostu mnoży się nam sporo bakterii, a po coś przechowujemy tą żywność w lodówkach, więc musimy być po prostu czujni. Nie tylko przedsiębiorcy, którzy muszą szczególnie zadbać o bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych. To nie może być byle jakie podłączenie do sieci, tylko muszą być pełne zabezpieczenia - dodaje.

Jeżeli zauważymy, że z lodówkami sklepowymi coś się dzieje, to należy poinformować o tym obsługę. Można też zgłosić interwencję do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- W tej żywności następuje logarytmiczny wzrost bakterii. Ja myślę, że nawet po przygotowaniu tej żywności nie bylibyśmy w stanie jej spożyć. Chociażby zwykła ryba, która będzie rozmrożona i zamrożona, w trakcie przygotowywania, czyli smażenia będzie wydzielała taki zapach, że będziemy w stanie wyłapać, że to się nie nadaje do spożycia. Inaczej jest w przypadku mięsa. Wtedy możemy sobie przygotować potrawę. Jeżeli nie będzie tej obróbki właściwej, pełnej, to bakterie mogą w produkcie pozostać - wskazuje Wojciech Koper.

Całej Rozmowy Dnia z Wojciechem Koprem można posłuchać poniżej. Pozostałe wydania dostępne TUTAJ.

Rozmowa Dnia z Wojciechem Koprem (5.11.2026)
TAGI: lodówki sklepoweatak hakerskipodgrzewanieżywnośćmarketsanepid
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