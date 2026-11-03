Premier: Zaoferowałem prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy

Premier Donald Tusk zaznaczył, że jeśli chodzi o sprawę Trybunału Konstytucyjnego, to nie chodzi mu o to, by ktoś zatriumfował czy ktoś kogoś upokarzał. A spotkanie z prezydentem ma dać odpowiedź na pytanie, jak trwale obniżyć napięcie w kraju.
Donald Tusk przyznał, że pewnie obaj zostaną „przy swoich opiniach, przy swoich zdaniach w wielu sprawach”, ale - jak dodał - obaj odczuwają też wspólną odpowiedzialność.
- Odczuwamy obaj taką wspólną odpowiedzialność, prezydent i ja, żeby w sytuacji tego narastającego zagrożenia ze Wschodu, żeby w sprawach bezpieczeństwa i ładu wewnętrznego starać się szukać, tam, gdzie to jest tylko możliwe, porozumienia i żeby łagodzić te emocje - powiedział szef rządu.
I dodał: Jestem przekonany, że prezydent jest świadomy, iż powinien skorzystać z tej oferty, że powinniśmy pracować we dwóch na rzecz bezpieczeństwa Polski, w tym obniżania napięcia.
- We wtorek przed godz. 20 w Pałacu Prezydenckim zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego, w celu omówienia m.in. sytuacji bezpieczeństwa Polski oraz kwestii amerykańskiej bazy wojskowej. Przed posiedzeniem Rady prezydent nawiązał też do sytuacji wokół TK.
- Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15. W Radzie poza prezydentem i ministrami z KPRP i BBN wzięli udział m.in. premier Donald Tusk, szefowie MSZ, MON i MSWiA, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a także marszałkowie Sejmu i Senatu oraz liderzy wszystkich klubów i kół w Sejmie.
- Otwierając posiedzenie Rady, prezydent Nawrocki powiedział, że przedmiotem spotkania „miały być w założeniu przede wszystkim stan i przyszłość polskiego bezpieczeństwa, w tym także strategiczne znaczenie całej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczpospolitej”. Dodał, że „to sprawy najwyższej wagi państwowej” i że te sprawy wymagają odpowiedzialności i współdziałania wszystkich najważniejszych instytucji państwa.
- – Jednak działania rządu, na czele z premierem Donaldem Tuskiem, z ostatniego piątku sprawiły, że spotykamy się dziś w okolicznościach dotąd niespotykanych, w sytuacji poważnego kryzysu konstytucyjnego, wobec czego nie możemy przejść dzisiaj obojętnie – powiedział Nawrocki.