Premier: Zaoferowałem prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy

Premier Donald Tusk zaznaczył, że jeśli chodzi o sprawę Trybunału Konstytucyjnego, to nie chodzi mu o to, by ktoś zatriumfował czy ktoś kogoś upokarzał. A spotkanie z prezydentem ma dać odpowiedź na pytanie, jak trwale obniżyć napięcie w kraju.

Donald Tusk przyznał, że pewnie obaj zostaną „przy swoich opiniach, przy swoich zdaniach w wielu sprawach”, ale - jak dodał - obaj odczuwają też wspólną odpowiedzialność.



- Odczuwamy obaj taką wspólną odpowiedzialność, prezydent i ja, żeby w sytuacji tego narastającego zagrożenia ze Wschodu, żeby w sprawach bezpieczeństwa i ładu wewnętrznego starać się szukać, tam, gdzie to jest tylko możliwe, porozumienia i żeby łagodzić te emocje - powiedział szef rządu.



I dodał: Jestem przekonany, że prezydent jest świadomy, iż powinien skorzystać z tej oferty, że powinniśmy pracować we dwóch na rzecz bezpieczeństwa Polski, w tym obniżania napięcia.





We wtorek przed godz. 20 w Pałacu Prezydenckim zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego, w celu omówienia m.in. sytuacji bezpieczeństwa Polski oraz kwestii amerykańskiej bazy wojskowej. Przed posiedzeniem Rady prezydent nawiązał też do sytuacji wokół TK.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15. W Radzie poza prezydentem i ministrami z KPRP i BBN wzięli udział m.in. premier Donald Tusk, szefowie MSZ, MON i MSWiA, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a także marszałkowie Sejmu i Senatu oraz liderzy wszystkich klubów i kół w Sejmie.