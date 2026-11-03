We Włocławku odbyła się pikieta przeciw niedawnym zmianom w Trybunale Konstytucyjnym/fot. Marek Ledwosiński
Włocławek

„Widzimy, jak łamana jest Konstytucja". Działacze PiS zorganizowali protest we Włocławku [wideo]

We Włocławku odbyła się pikieta przeciw niedawnym zmianom w Trybunale Konstytucyjnym/fot. Marek Ledwosiński

We Włocławku odbyła się pikieta przeciw niedawnym zmianom w Trybunale Konstytucyjnym. Około 150 osób domagało się przywrócenia Bogdana Święczkowskiego na stanowisko prezesa konstytucyjnego sądu.

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Manifestację przed delegaturą Urzędu Wojewódzkiego zorganizowali włocławscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Chmielewskim na czele :
- Chcemy, żeby rządzący w Warszawie zauważyli, że w poszczególnych miastach widzimy, jak łamana jest Konstytucja, łamane jest prawo. Nie zgadzamy się na tego typu sytuacje, jakie miały miejsce pod koniec zeszłego miesiąca przy Trybunale Konstytucyjnym.
Włocławek również to zauważa. Dlatego dzisiaj jesteśmy przed Urzędem Wojewódzkim, czyli w miejscu, w którym jest reprezentacja władzy warszawskiej, po to, żeby zamanifestować to raz i porządnie - mówił szef struktur PiS z Włocławka.

  • Manifestacja przebiega bardzo spokojnie. Pikietujący śpiewają pieśni patriotyczne. Ze sporej odległości zgromadzenie obserwuje zmotoryzowany patrol policji.
  • Do manifestujących nikt nie wyszedł. O tej porze włocławska delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jest nieczynna.

Relacja Marka Ledwosińskiego z Włocławka
wideo: Marek Ledwosiński
Gdzie: Włocławek
TAGI: Trybunał KonstytucyjnymanifestacjaprotestWarszawasędziowiezawieszeniprzewodniczącyprezydentKarol NawrockiWłocławekkujawsko-pomorskie
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