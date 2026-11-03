Pikieta przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, gdzie odbywa się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego/PAP/Paweł Supernak
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent Karol Nawrocki upomina premiera, a Prokuratura Krajowa wszczyna śledztwo

Pikieta przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, gdzie odbywa się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego/PAP/Paweł Supernak

Prezydent Karol Nawrocki otworzył posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, trwa także Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego.

Do prokuratury wpłynęły zgłoszenia po wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego
Do prokuratury wpłynęły zgłoszenia po wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego
Telewizyjne orędzie Donalda Tuska: W pewnych sprawach nie może być kompromisu
Prezydent Karol Nawrocki prowadzi konsultacje po nocnych wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym

Prezydent upomina premiera w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki Radę Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczął nie - zgodnie z planami - od tematu bezpieczeństwa państwa w kontekście bazy amerykańskiej w Polsce,
ale od kryzysu związanego z Trybunałem, gdzie zawieszono dotychczasowego prezesa.
Karol Nawrocki zapowiedział, że nie przejdzie nad tą sprawą do porządku dziennego:

- Wykorzystam wszystkie przysługujące mi prerogatywy, a także legitymację i mandat danymi przez społeczeństwo do powstrzymania tej próby wywrócenia porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej. Miłosierdzie oczywiście karze przebaczać, ja jestem człowiekiem miłosierdzia, ale oczywiście przed przebaczeniem trzeba wyznać winy i trzeba też żałować i trzeba cofnąć się z tych obrazków, które za sprawą pana premiera zobaczył cały świat. Oczekuję od pana premiera opamiętania, naprawy i oddania spraw polskich Polakom.

Prezydent obarczył też premiera odpowiedzialnością za kryzys w Trybunale Konstytucyjnym.

  • Więcej poniżej w nagraniach IAR.


Przypomnijmy: w piątek po wylocie prezydenta z wizytą do Senegalu prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi Trybunału Konstytucyjnemu Bogdanowi Święczkowskiemu.
Wniosek rozpatrzyła najstarsza stażem sędzia Anna Korwin-Piotrowska, którą od tamtej pory uznano za kierującą Trybunałem.
Prezydent, dowiedziawszy się o sprawie, zdecydował o zawróceniu samolotu lecącego do Senegalu, a nocą z piątku (30.10) na sobotę (31.10) zjawił się przed siedzibą i dostał się do środka, przepychając się przez tłum protestujących.

We wtorek 3 listopada rozpoczęło się Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego.

- Robimy wszystko, aby Trybunał Konstytucyjny zaczął działać zgodnie z prawem - podkreśliła sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Na Zgromadzeniu Ogólnym Trybunału Konstytucyjnego mówiła, że sytuacja w instytucji jest szczególna.

- Podejmujemy wszystkie działania, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął prawidłowo działać. Jednym z elementów, o czym wszyscy tutaj doskonale wiemy, jest niezależności trybunału również od innych władz, jest też zasada autonomii budżetowej.

  • Trybunał Konstytucyjny ma się zająć projektem własnego budżetu na 2027 rok. Bez uchwalenia budżetu od stycznia Trybunał zostanie bez pieniędzy.


Prokurator z Prokuratury Krajowej wszczął z urzędu śledztwo w sprawie czynnej napaści na sędziów Trybunału Konstytucyjnego Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza oraz próby wymuszenia przemocą określonych działań na Trybunale Konstytucyjnym.
Chodzi o noc z 30 na 31.10.2026 r., gdy grupa osób siłą odepchnęła sędziów od wejścia i wdarła się do budynku TK. W grupie tej był prezydent Karol Nawrocki oraz jego współpracownicy, m.in. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.



Prezydent upomina premiera Prezydent ocenia działania wokół Trybunały Konstytucyjnego Mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska
TAGI: Trybunał Konstytucyjnypikietazgromadzenieposiedzenie
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