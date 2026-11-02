Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijanemu przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku
Bydgoszcz

Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijanemu przed policją. Skasował luksusowe auto [zdjęcia]

Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijanemu przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku

Pomorscy policjanci szukali nastoletniego Bydgoszczanina, bo dostali zgłoszenie o tym, że zabrał samochód rodziców i pojechał do Gdańska.

Znamy wstępną przyczynę tragicznego pożaru we Włocławku. Prokuratura prowadzi śledztwo
Znamy wstępną przyczynę tragicznego pożaru we Włocławku. Prokuratura prowadzi śledztwo
Prokuratura bada sprawę balonów znalezionych na polu kukurydzy w Zbicznie
Więcej pijanych kierowców. Policjanci z regionu podsumowują okres Wszystkich Świętych
Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przyjrzy się sprawie mieszkańców kamienic z Ciechocinka
Szok pacjentów w Bydgoszczy. Fordońska przychodnia została zamknięta „z dnia na dzień"

Funkcjonariusze wypatrzyli nastolatka w BMW na ul. Goplańskiej w Gdańsku. Dali mu sygnały do zatrzymania, ale go zignorował. Przyspieszył i zaczął uciekać. Na pobliskiej ulicy stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w rozdzielnię elektryczną i dachował. Auto przekoziołkowało o kilkadziesiąt metrów po polanie.

- Nastolatek został zatrzymany, gdy próbował wydostać się z rozbitego samochodu. Policjanci wezwali ratowników medycznych, którzy zbadali 16-latka i podjęli decyzje o przetransportowaniu go do szpitala - informują gdańscy policjanci.

  • Nastolatek miał prawie promil alkoholu w organizmie.
  • Pobrano mu krew, by sprawdzić, czy był pod wpływem narkotyków.
  • Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie po pijanemu i bez uprawnień 16-latek będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym.

Gdzie: Bydgoszcz
Uwaga: Na sygnale
TAGI: policjawypadek16-lateknastolateksamochódpościg policyjny
Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijanemu przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijanemu przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijanemu przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijanemu przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijanemu przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijanemu przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijanemu przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Więcej pijanych kierowców. Policjanci z regionu podsumowują okres Wszystkich Świętych
następna informacja Zdjęcie myszki w oknie z tytułem Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu „Perły Przyrody Polskiej"

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Nie żyje Tomasz „Demolka” Molka, perkusista, współtwórca bydgoskiego zespołu NoNe

O śmierci muzyka poinformowali jego przyjaciele i współpracownicy ze studia tatuażu w Bydgoszczy.

DW
2026-11-02, 17:16
Włocławek

Znamy wstępną przyczynę tragicznego pożaru we Włocławku. Prokuratura prowadzi śledztwo

Zaprószenie ognia mogło być przyczyną pożaru domu przy ulicy Ziębiej we Włocławku, w którym zginęła 83-letnia kobieta - ustalił reporter Polskiego…

Radosław Jagieła DW
2026-11-02, 16:40
Brodnica

Prokuratura bada sprawę balonów znalezionych na polu kukurydzy w Zbicznie

Brodnicka prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie przemytu papierosów, które były przyczepione do dwóch połączonych balonów meteorologicznych znalezionych…

Michał Zaręba DW
2026-11-02, 16:00
REGION

Zdjęcie myszki w oknie z tytułem Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu „Perły Przyrody Polskiej"

Znamy zwycięzcę Ogólnopolskiego Konkursu Perły Przyrody Polskiej. Grand Prix przyznano Tytusowi Marchewce za zdjęcie myszki w oknie. Podczas 10. edycji przesłano…

Marcin Doliński JW
2026-11-02, 15:10
Bydgoszcz

Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijanemu przed policją. Skasował luksusowe auto [zdjęcia]

Pomorscy policjanci szukali nastoletniego Bydgoszczanina, bo dostali zgłoszenie o tym, że zabrał samochód rodziców i pojechał do Gdańska.

DW
2026-11-02, 14:15
REGION

Więcej pijanych kierowców. Policjanci z regionu podsumowują okres Wszystkich Świętych

Funkcjonariusze z Pomorza i Kujaw pomału kończą działania związane z okresem Wszystkich Świętych. Doszło do czterech wypadków, w których pięć osób…

JW
2026-11-02, 13:30
Aleksandrów Kujawski

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przyjrzy się sprawie mieszkańców kamienic z Ciechocinka

Do 30 października mieli opuścić swoje mieszkania, jednak po burzy medialnej nadal w nich pozostają. Powracamy do sprawy lokatorów trzech kamienic w Ciechocinku…

Radosław Jagieła JW
2026-11-02, 13:20
Bydgoszcz

Szok pacjentów w Bydgoszczy. Fordońska przychodnia została zamknięta „z dnia na dzień"

Z końcem października wygasła umowa NFZ z placówką „Sunmedica”, ale o tym, że nie świadczy już usług pacjenci dowiedzieli się dopiero 1 listopada…

Natasza Trzebuchowska JW
2026-11-02, 12:20
Toruń

W Toruniu zaatakował kobietę młotkiem i groził jej śmiercią. Lech S. usłyszał wyrok

W toruńskim Sądzie Okręgowym zapadł wyrok skazujący Lecha S. za usiłowanie zabójstwa i kierowanie gróźb. Mężczyzna włamał się do jednego z mieszkań…

JW
2026-11-02, 11:25
Bydgoszcz

18-latek skazany za atak nożem na 21-latka w Bydgoszczy. Wyrok nieprawomocny

Wyrok w sprawie krwawych porachunków na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. 18-latek, który w lutym zaatakował nożem 21-latka został skazany na rok i miesiąc…

Tatiana Adonis JW
2026-11-02, 11:02
REGION

Prof. Zbigniew Włodarczyk: Przeszczepianie narządów to złożona procedura [Rozmowa Dnia]

Są sytuacje, kiedy tragiczny koniec jednego życia staje się jedyną szansą dla drugiego. Gdzie dziś przebiega granica śmierci? Dlaczego Polacy w ankietach…

Mariusz Kluszczyński JW
2026-11-02, 09:00
Tuchola

Tucholski Park Krajobrazowy zmieni swoją siedzibę. Na przeprowadzce skorzysta też inna instytucja

Niewiadomą jest miejsce przeprowadzki. Tę decyzję podejmie marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Marcin Doliński TB
2026-11-02, 07:55
więcej wiadomości
0:00 0:00