Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijaku przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku
Bydgoszcz

Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijaku przed policją. Skasował luksusowe auto [zdjęcia]

Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijaku przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku

Pomorscy policjanci szukali nastoletniego Bydgoszczanina, bo dostali zgłoszenie o tym, że zabrał samochód rodziców i pojechał do Gdańska.

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Funkcjonariusze wypatrzyli nastolatka w BMW na ul. Goplańskiej w Gdańsku. Dali mu sygnały do zatrzymania, ale go zignorował. Przyspieszył i zaczął uciekać. Na pobliskiej ulicy stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w rozdzielnię elektryczną i dachował. Auto przekoziołkowało o kilkadziesiąt metrów po polanie.

- Nastolatek został zatrzymany, gdy próbował wydostać się z rozbitego samochodu. Policjanci wezwali ratowników medycznych, którzy zbadali 16-latka i podjęli decyzje o przetransportowaniu go do szpitala - informują gdańscy policjanci.

  • Nastolatek miał prawie promil alkoholu w organizmie.
  • Pobrano mu krew, by sprawdzić, czy był pod wpływem narkotyków.
  • Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie po pijanemu i bez uprawnień 16-latek będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym.

Gdzie: Bydgoszcz
Uwaga: Na sygnale
TAGI: policjawypadek16-lateknastolateksamochódpościg policyjny
Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijaku przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijaku przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijaku przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijaku przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijaku przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijaku przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijaku przed policją/ Fot. KMP w Gdańsku
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