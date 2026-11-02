Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijaku przed policją. Skasował luksusowe auto [zdjęcia]

Pomorscy policjanci szukali nastoletniego Bydgoszczanina, bo dostali zgłoszenie o tym, że zabrał samochód rodziców i pojechał do Gdańska.
Funkcjonariusze wypatrzyli nastolatka w BMW na ul. Goplańskiej w Gdańsku. Dali mu sygnały do zatrzymania, ale go zignorował. Przyspieszył i zaczął uciekać. Na pobliskiej ulicy stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w rozdzielnię elektryczną i dachował. Auto przekoziołkowało o kilkadziesiąt metrów po polanie.
- Nastolatek został zatrzymany, gdy próbował wydostać się z rozbitego samochodu. Policjanci wezwali ratowników medycznych, którzy zbadali 16-latka i podjęli decyzje o przetransportowaniu go do szpitala - informują gdańscy policjanci.
- Nastolatek miał prawie promil alkoholu w organizmie.
- Pobrano mu krew, by sprawdzić, czy był pod wpływem narkotyków.
- Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie po pijanemu i bez uprawnień 16-latek będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym.