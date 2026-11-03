Rozpoczyna się Bydgoski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy po raz 14. wybiorą projekty

Bydgoszczanie zgłosili 500 pomysłów. 273 projekty wybrano do głosowania. Od poniedziałku, od godziny 12.00 można wybierać co powinno powstać i odbyć się w mieście w przyszłym roku w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do wydania pieniądze między innymi na place zabaw, koncerty, ławki, chodniki i zawody. W sumie 16 milionów złotych.



- Mamy do dyspozycji projekty w czterech kategoriach. Są to projekty ponad osiedlowe, tu wybieramy jeden za 1,5 miliona złotych. Są projekty osiedlowe podzielone na 29 osiedli. W zależności od wielkości tego osiedla mieszkańcy mają do dyspozycji odpowiednią kwotę. Są oczywiście też projekty społeczne. Tutaj już nie mamy podziału na osiedla. Są to takie działania miękkie do 38 600 zł każde, które w ostatnich latach cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców - mówi kierowniczka Referatu Partycypacji Społecznej W Urzędzie Miasta Natalia Babachanian.



Są także mniejsze projekty z podziałem na osiedla. Każdy taki projekt może mieć budżet do 10 tysięcy złotych. W tym przypadku mieszkańcy zadecydują, co z drobnych inwestycji będzie wykonane. Każdy może oddać cztery głosy na jeden projekt z każdej kategorii. Głosowanie zakończy się 30 listopada o północy.



- Chciałbym jeszcze serdecznie poprosić mieszkańców o to, że jak skończą głosować, żeby poświęcili nam dosłownie jeszcze dwie minutki i wypełnili krótką ankietę, w której powiedzą nam, co im się podoba, co im się nie podoba - dodaje koordynatorka Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego Agnieszka Przybył.



Wpłynęło 35 odwołań w sprawie odrzuconych projektów. Po zmianach prawie połowa z nich będzie jednak poddana pod głosowanie.



Rodzice mogą głosować w imieniu swoich dzieci - bez ograniczenia wieku. W Galerii Pomorskiej i C.H. Rondo w piątki i soboty będzie można dopytać o projekty i zagłosować osobiście.



Dotąd w Bydgoszczy za pieniądze z BBO zrealizowano 800 inwestycji i wydarzeń.



Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.