O głosowaniu w BBO mówiono podczas konferencji. /fot. Urząd Miasta Bydgoszczy
Bydgoszcz

Rozpoczyna się Bydgoski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy po raz 14. wybiorą projekty

O głosowaniu w BBO mówiono podczas konferencji. /fot. Urząd Miasta Bydgoszczy

Bydgoszczanie zgłosili 500 pomysłów. 273 projekty wybrano do głosowania. Od poniedziałku, od godziny 12.00 można wybierać co powinno powstać i odbyć się w mieście w przyszłym roku w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Podróż z historią. Bydgoskie tramwaje promują zasłużonych mieszkańców. Lista jest długa
Podróż z historią. Bydgoskie tramwaje promują zasłużonych mieszkańców. Lista jest długa
Dziadoween w Bydgoszczy. Słowiańskie mity, procesy o czary i duchy w opuszczonych zabytkach regionu
Zmarł Jerzy Derenda, wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy
„Garnek, w którym Pan miesza, należy do mieszkańców”. Ostry list prezydenta Bydgoszczy do marszałka

Do wydania pieniądze między innymi na place zabaw, koncerty, ławki, chodniki i zawody. W sumie 16 milionów złotych.

- Mamy do dyspozycji projekty w czterech kategoriach. Są to projekty ponad osiedlowe, tu wybieramy jeden za 1,5 miliona złotych. Są projekty osiedlowe podzielone na 29 osiedli. W zależności od wielkości tego osiedla mieszkańcy mają do dyspozycji odpowiednią kwotę. Są oczywiście też projekty społeczne. Tutaj już nie mamy podziału na osiedla. Są to takie działania miękkie do 38 600 zł każde, które w ostatnich latach cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców - mówi kierowniczka Referatu Partycypacji Społecznej W Urzędzie Miasta Natalia Babachanian.

Są także mniejsze projekty z podziałem na osiedla. Każdy taki projekt może mieć budżet do 10 tysięcy złotych. W tym przypadku mieszkańcy zadecydują, co z drobnych inwestycji będzie wykonane. Każdy może oddać cztery głosy na jeden projekt z każdej kategorii. Głosowanie zakończy się 30 listopada o północy.

- Chciałbym jeszcze serdecznie poprosić mieszkańców o to, że jak skończą głosować, żeby poświęcili nam dosłownie jeszcze dwie minutki i wypełnili krótką ankietę, w której powiedzą nam, co im się podoba, co im się nie podoba - dodaje koordynatorka Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego Agnieszka Przybył.

Wpłynęło 35 odwołań w sprawie odrzuconych projektów. Po zmianach prawie połowa z nich będzie jednak poddana pod głosowanie.

Rodzice mogą głosować w imieniu swoich dzieci - bez ograniczenia wieku. W Galerii Pomorskiej i C.H. Rondo w piątki i soboty będzie można dopytać o projekty i zagłosować osobiście.

Dotąd w Bydgoszczy za pieniądze z BBO zrealizowano 800 inwestycji i wydarzeń.

Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.

Relacja Moniki Siwak
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: budżet obywatelskibydgoszczbbogłosowanieprojekt
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Torunianka, oddając szpik, uratowała Gabriela. „Przebojem wszedł w zdrowy etap życia”
następna informacja Ciężarówka przewożąca chemikalia przewróciła się w Strzelnie [aktualizacja]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

REGION

Sezon grzewczy z pożarami w tle. „Człowiek zaniedbuje obowiązkowe przeglądy” [Rozmowa Dnia]

Pięć osób zginęło w pożarach w kujawsko-pomorskim w ciągu miesiąca. Od początku sezonu grzewczego strażacy gasili ogień w ponad 100 budynkach mieszkalnych…

Agnieszka Marszał JW
2026-11-03, 09:00
Mogilno

Ciężarówka przewożąca chemikalia przewróciła się w Strzelnie [aktualizacja]

Ciężarówka, która przewoziła substancje chemiczne, przewróciła na rondzie w centrum Strzelna (skrzyżowanie DK15 i DK25). Do wycieku substancji nie doszło…

JW Marcin Glapiak
2026-11-03, 07:32
Bydgoszcz

Rozpoczyna się Bydgoski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy po raz 14. wybiorą projekty

Bydgoszczanie zgłosili 500 pomysłów. 273 projekty wybrano do głosowania. Od poniedziałku, od godziny 12.00 można wybierać co powinno powstać i odbyć się…

Monika Siwak JW
2026-11-03, 06:50
Toruń

Torunianka, oddając szpik, uratowała Gabriela. „Przebojem wszedł w zdrowy etap życia”

- Nie ma się czego bać, to najpiękniejsze, co może zrobić człowiek - mówi Anna Wojciulewicz z Torunia, która oddała szpik, ratując życie chorego na…

Monika Kaczyńska DW
2026-11-02, 20:20
Bydgoszcz

Zebrano prawie 29 tys. zł podczas kwesty na zabytkowe bydgoskie nagrobki

Zbiórka pieniędzy, za które odnawiane będą zniszczone, zabytkowe nagrobki na bydgoskich cmentarzach, wciąż trwa. Wesprzeć ja można w internecie.

DW
2026-11-02, 19:30
Bydgoszcz

Dlaczego zamknięto bydgoską przychodnię? NFZ dostawał wiele skarg na placówkę Sunmedica

Brak lekarzy dostępnych we wszystkie dni robocze - to powód rozwiązania umowy pomiędzy NFZ a przychodnią Sunmedica w Bydgoszczy. Placówka została zamknięta…

Damian Klich DW
2026-11-02, 18:45
Włocławek

Pacjenci z Włocławka skarżą się na utrudniony dostęp do leczenia onkologicznego

Prezydent miasta, Krzysztof Kukucki, mówi, że dotarły do niego sygnały, że Włocławianie chorzy onkologicznie muszą jeździć do Centrum Onkologii w Bydgoszczy…

Marek Ledwosiński DW
2026-11-02, 18:00
Bydgoszcz

Nie żyje Tomasz „Demolka” Molka, perkusista, współtwórca bydgoskiego zespołu NoNe

O śmierci muzyka poinformowali jego przyjaciele i współpracownicy ze studia tatuażu w Bydgoszczy.

DW
2026-11-02, 17:16
Włocławek

Znamy wstępną przyczynę tragicznego pożaru we Włocławku. Prokuratura prowadzi śledztwo

Zaprószenie ognia mogło być przyczyną pożaru domu przy ulicy Ziębiej we Włocławku, w którym zginęła 83-letnia kobieta - ustalił reporter Polskiego…

Radosław Jagieła DW
2026-11-02, 16:40
Brodnica

Prokuratura bada sprawę balonów znalezionych na polu kukurydzy w Zbicznie

Brodnicka prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie przemytu papierosów, które były przyczepione do dwóch połączonych balonów meteorologicznych znalezionych…

Michał Zaręba DW
2026-11-02, 16:00
REGION

Zdjęcie myszki w oknie z tytułem Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu „Perły Przyrody Polskiej"

Znamy zwycięzcę Ogólnopolskiego Konkursu Perły Przyrody Polskiej. Grand Prix przyznano Tytusowi Marchewce za zdjęcie myszki w oknie. Podczas 10. edycji przesłano…

Marcin Doliński JW
2026-11-02, 15:10
Bydgoszcz

Szesnastolatek z Bydgoszczy uciekał po pijanemu przed policją. Skasował luksusowe auto [zdjęcia]

Pomorscy policjanci szukali nastoletniego Bydgoszczanina, bo dostali zgłoszenie o tym, że zabrał samochód rodziców i pojechał do Gdańska.

DW
2026-11-02, 14:15
więcej wiadomości
0:00 0:00