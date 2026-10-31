Telewizyjne orędzie Donalda Tuska: W pewnych sprawach nie może być kompromisu

- Demokratyczne państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości - powiedział premier w wyemitowanym w TVP orędziu odnoszącym się do sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym.

- Byliśmy wczoraj świadkami gorszących zdarzeń pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo chciałbym, abyśmy podobnych scen nie musieli nigdy w Polsce oglądać. Sposobem na spokój nie może być jednak ustępowanie przed bezprawiem i przemocą - powiedział szef rządu. - W pewnych sprawach nie może być kompromisu. W państwie prawa polityk nie może wchodzić na teren trybunału i wydawać poleceń, nawet jeśli jest prezydentem. Wrzask, kłamstwo i bijatyka nie mogą być źródłem prawa w Polsce i nie będą.



Donald Tusk podkreślił, że państwo prawa tym różni się od prawa dżungli, że o racji nie decydują „mięśnie i chamstwo”. Stwierdził w orędziu, że jest pewny, iż Trybunał Konstytucyjny zacznie działać tak, jak powinien, czyli samorządnie i zgodnie z konstytucją. Dodał, że jego zadaniem jako przedstawiciela władzy wykonawczej jest zapewnienie TK bezpieczeństwa i warunków do pracy.



