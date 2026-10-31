Siedziba Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. / Fot. PAP
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Telewizyjne orędzie Donalda Tuska: W pewnych sprawach nie może być kompromisu

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. / Fot. PAP

- Demokratyczne państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości - powiedział premier w wyemitowanym w TVP orędziu odnoszącym się do sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym.

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- Byliśmy wczoraj świadkami gorszących zdarzeń pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo chciałbym, abyśmy podobnych scen nie musieli nigdy w Polsce oglądać. Sposobem na spokój nie może być jednak ustępowanie przed bezprawiem i przemocą - powiedział szef rządu. - W pewnych sprawach nie może być kompromisu. W państwie prawa polityk nie może wchodzić na teren trybunału i wydawać poleceń, nawet jeśli jest prezydentem. Wrzask, kłamstwo i bijatyka nie mogą być źródłem prawa w Polsce i nie będą.

Donald Tusk podkreślił, że państwo prawa tym różni się od prawa dżungli, że o racji nie decydują „mięśnie i chamstwo”. Stwierdził w orędziu, że jest pewny, iż Trybunał Konstytucyjny zacznie działać tak, jak powinien, czyli samorządnie i zgodnie z konstytucją. Dodał, że jego zadaniem jako przedstawiciela władzy wykonawczej jest zapewnienie TK bezpieczeństwa i warunków do pracy.

  • Do kryzysu w Trybunale doszło po ogłoszeniu w piątek (30 października) przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Za osobę kierującą pracami Trybunału została uznana wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Następnie przed siedzibą TK doszło do napięć i demonstracji, a na miejscu pojawiła się policja.
  • Prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i w nocy z piątku na sobotę przybył do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia.
  • Po opuszczeniu budynku TK prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Tusk ocenił, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.

TAGI: orędzieDonald TuskTrybunał Konstytucyjny
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