Mózg idzie na skróty. Sekrety optyki i iluzji w książce studenta UMK pt. „Oko(ło) Torunia”

Jak działa oko i czym są złudzenia optyczne? Można się tego dowiedzieć z książki aktywnościowej dla dzieci „Oko(ło) Torunia”. Opracował ją Wojciech Lis, student IV roku malarstwa toruńskiego UMK.

Publikacja skierowana do dzieci w wieku 7-10 lat ma zapewnić dzieciom bezpłatny dostęp do edukacji wizualnej i twórczych aktywności.



- Głównym zadaniem książki jest rozwijanie wrażliwości wizualnej dzieci - mówi Wojciech Lis.

- W książce przedstawiam w sposób dość przystępny dla grupy wiekowej, jak działa tak oko, jak potrafimy nabierać się na złudzenia optyczne. W środku znajdują się też zadania aktywnościowe dla dzieci. Wszystko dzieje się w Toruniu. W książce są oczka, które pokazują, jak to wszystko działa - mówił autor.



Publikacja będzie dostępna m.in. w toruńskich szkołach i szpitalach.



