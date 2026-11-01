Mózg idzie na skróty. Sekrety optyki i iluzji w książce studenta UMK pt. „Oko(ło) Torunia”

Jak działa oko i czym są złudzenia optyczne? Można się tego dowiedzieć z książki aktywnościowej dla dzieci „Oko(ło) Torunia”. Opracował ją Wojciech Lis, student IV roku malarstwa toruńskiego UMK.
Publikacja skierowana do dzieci w wieku 7-10 lat ma zapewnić dzieciom bezpłatny dostęp do edukacji wizualnej i twórczych aktywności.
- Głównym zadaniem książki jest rozwijanie wrażliwości wizualnej dzieci - mówi Wojciech Lis.
- W książce przedstawiam w sposób dość przystępny dla grupy wiekowej, jak działa tak oko, jak potrafimy nabierać się na złudzenia optyczne. W środku znajdują się też zadania aktywnościowe dla dzieci. Wszystko dzieje się w Toruniu. W książce są oczka, które pokazują, jak to wszystko działa - mówił autor.
Publikacja będzie dostępna m.in. w toruńskich szkołach i szpitalach.
- Projekt „Oko(ło) Torunia” powstał pod opieką merytoryczną dr Bernadety Didkowskiej z Katedry Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
- Popularyzuje wiedzę o percepcji wzrokowej poprzez sztuki wizualne, rozwija świadomość wizualną oraz wzmacnia więzi z lokalnym dziedzictwem kulturowym.
- Pierwsze egzemplarze książek otrzymali już uczestnicy cyklu dwóch warsztatów prowadzonych przez studenta razem z Anną Marią Kawczyńską i Katarzyną Wiergowską w Dziale Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
- Podczas zajęć dzieci budowały z kartonu i kalki własne modele camera obscura oraz tworzyły kolaże inspirowane op-artem, wykorzystując motywy toruńskiej przestrzeni miejskiej z XX-wiecznych pocztówek.
- Projekt zrealizowano ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.