Prezes Trybunału Konstytucyjnego zawieszony. Są wnioski o uchylenie immunitetów

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego około godz. 18 w piątek pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Komunikat TK

Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska jako mająca najdłuższy staż sędziowski została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

W przekazanej PAP przez tych sędziów informacji powołano się na art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Mówi on, że „jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”.

Według przekazanej informacji - poprzez odesłania z ustawy o statusie sędziów TK oraz ustawy o SN - przepis ten ma zastosowanie do sędziów TK.

Jako przyczyny przerwy w czynnościach prezesa i wiceprezesa w informacji podano m.in. uniemożliwienie przez obie te osoby zwołania Zgromadzenia Ogólnego TK z udziałem wszystkich prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów i sprzeczne z ustawą wyznaczanie składów rozpatrujących sprawy w TK.

Jakiś czas później pojawiła się informacja o błędzie na stronie internetowej TK z informacją o przerwie w czynnościach prezesa i wiceprezesa.





Prezydent wraca do kraju



Wnioski o uchylenie immunitetów

Samolot z prezydentem wraca do Warszawy. Prezydent Karol Nawrocki wraz z delegacją był w drodze do Senegalu, gdzie miał spotkać się między innymi z prezydentem tego kraju oraz z przedstawicielami Unii Afrykańskiej. Powrót delegacji do Polski ma związek z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. "W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" - napisał prezydent w mediach społecznościowych.Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, w piątek przekazał do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetu: cztery dotyczą Bogdana Święczkowskiego, piąty Bartłomieja Sochańskiego.