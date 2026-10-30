To wieś, która kryje za sobą niesamowite oblicze. Jadąc „W dobrą stronę” odwiedziliśmy Kozielec

Jak wygląda współczesna wieś? Odpowiedzi szukaliśmy w Kozielcu w gminie Dobrcz - miejscu, gdzie już w XIII wieku uprawiano winorośl, a za czasów bursztynowego szlaku działała przystań rzeczna, a obok flisacka karczma.

Kozielec to wyjątkowa miejscowość. O czym mogli przekonać się słuchacze Polskiego Radia PiK. W samym centrum można zobaczyć coś niesamowitego, co daje koloru tej wsi. Jeden z mieszkańców, Marcin Więcek, tworzy wyjątkowy mural.



- Zależało mi, żeby mural nawiązywał do nazwy naszej wsi, naszych tradycji i wiejskiego charakteru. Dlatego pojawiła się koza. Można powiedzieć, że to już taki nasz symbol naszego Kozielca. Namalowane są kwiaty, kłosy zbóż oraz kościół i elementy związane z życiem na wsi, ale najważniejsze jest dla mnie to, że mural wykonał nasz mieszkaniec Marcin Więcek, to pokazuje jak wiele utalentowanych ludzi mamy w naszej społeczności - podkreśla Karolina Goliszewska, sołtys Kozielca.



- Ja muralami zajmuję się już od ponad 25 lat i po przeprowadzce tutaj do Kozielca postanowiłem jakoś ożywić tą wieś i wszystko zaczęło się od pierwszego przystanku niedaleko, które było zdobione kwiatami. Po tym, po tym muralu jakby nastąpiły pytania od mieszkańców o to od różnych osób o kolejne prace i tak też nawiązaliśmy współpracę z panią sołtys tutaj właśnie w Kozielcu. I wygląda to naprawdę niesamowicie - dodaje sam autor muralu.



Dziś unikalna przyroda Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego łączy się tam z energią mieszkańców, edukacją i sztuką Kozielca. Wszystko to za sprawą fundacji W788, która nazwą nawiązuje do 788 km Wisły. To tam mieszkają członkowie tej fundacji i tworzą.



- Mamy taki nietypowy domek. To jest dom sztuki ale też dom dla naszych rezydentów, którzy przyjeżdżają do nas co roku, już od ośmiu lat i co roku mamy od trzech do nawet sześciu, ośmiu rezydentów. To dość specyficzne miejsce, minimalistyczne ze względu na to, że w tutaj oprócz tego, że przez tydzień przebywa osoba rezydencyjna, to na koniec zazwyczaj mamy takie spotkanie właśnie z publicznością i w tym domku mieści się około 40 osób na takim spotkaniu i na tej jednej ścianie, na której nie mamy okna, mamy zazwyczaj rzutnik z jakąś prezentacją prac danego artysty bądź wyświetlamy jakieś filmy, które dany artysta prezentuje - opowiada Wojciech Kotwicki z fundacji W788.



Na miejscu była nasza reporterka Natasza Trzebuchowska. Jej relacji można posłuchać poniżej.