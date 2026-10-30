Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie/fot. Maciej Wilkowski
Bydgoszcz

Od przetrwania do potęgi. Przemysł zbrojeniowy dźwignią rozwoju Pomorza i Kujaw [Rozmowa Dnia]

Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie/fot. Maciej Wilkowski

Jak duże firmy współpracują z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jak ta współpraca wygląda w naszym regionie? Czy potencjał kujawsko-pomorskiego uczelni jest maksymalnie wykorzystany w biznesie? O tym w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK, Maciej Wilkowski rozmawiał z Krzysztofem Krystowskim, prezesem Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Prezes Belmy: Chcemy do końca roku podpisać porozumienie o współpracy z Politechniką Bydgoską [Rozmowa Dnia]
Prezes Belmy: Chcemy do końca roku podpisać porozumienie o współpracy z Politechniką Bydgoską [Rozmowa Dnia]
„Bydgoszcz i Toruń są magnesami przyciągającymi do województwa” [Rozmowa Dnia]
Dr Konrad Ciesiołkiewicz: Mamy pokolenie strasznie przeciążone informacyjnie [Rozmowa Dnia]
Wiemy o ponad 1600 zapomnianych cmentarzach w województwie kujawsko-pomorskim [Rozmowa Dnia]
Adam Dudziak w „Rozmowie Dnia": Nasza rodzina i nasi sąsiedzi będą stanowili podstawę przetrwania
Marek Wojtkowski: Nie pozwolimy, żeby połączenie szpitali działo się kosztem pacjentów [Rozmowa Dnia]

Kujawsko-pomorskie jest jednym z trzech kluczowych województw w Polsce pod względem przemysłu zbrojeniowego - mówił Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, gość Macieja Wilkowskiego.

Czy firmy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Nitro-Chem, Belma, WZL nr 2 i Wojskowe Zakłady Uzbrojenia mają szanse na większy rozwój?

- Uważam, że to jest punkt startowy. To, że są te podmioty, że one przetrwały te bardzo trudne dla przemysłu obronnego lata 90., 2000., to był sektor niesamowicie – szukam właściwego słowa – wręcz upokorzony. Dzisiaj to, co się dzieje, ta diametralna zmiana, gdzie są ogromne zamówienia, gdzie to wszystko rośnie - to jest dopiero początek odbudowy tego przemysłu. Widzę ogromną szansę dla regionu i ogromną szansę dla tych firm. Musimy myśleć w kategoriach co najmniej 20–30 lat do przodu, jak spowodować, żeby te dzisiaj zwiększone wydatki budowały przyszłość i tych firm, i regionu na lata - mówił Krzysztof Krystowski, gość „Rozmowy Dnia".

Cała rozmowa jest poniżej, wcześniejsze publikujemy: TUTAJ

PR PiK - „Rozmowa Dnia" z Krzysztofem Krystowskim
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Rozmowa Dniaklasterprzemysłprzedsiębiorstwakujawsko-pomorskie
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Prawie 800 litrów cieczy, z której można wyprodukować narkotyki. Po kontroli drogowej KAS [zdjęcia]
następna informacja W co gra Donald Trump, krytykując Zełenskiego i chwaląc Putina? [Wieści ze Wschodu]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

REGION

W co gra Donald Trump, krytykując Zełenskiego i chwaląc Putina? [Wieści ze Wschodu]

Atak Rosjan na dworzec w Dnieprze, Donald Trump z coraz większą sympatią wypowiadający się o Rosji oraz potencjalny podział stref wpływów na świecie -…

Michał Słobodzian BN
2026-10-30, 10:02
Bydgoszcz

Od przetrwania do potęgi. Przemysł zbrojeniowy dźwignią rozwoju Pomorza i Kujaw [Rozmowa Dnia]

Jak duże firmy współpracują z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jak ta współpraca wygląda w naszym regionie? Czy potencjał kujawsko-pomorskiego…

Maciej Wilkowski KB
2026-10-30, 09:06
Toruń

Prawie 800 litrów cieczy, z której można wyprodukować narkotyki. Po kontroli drogowej KAS [zdjęcia]

Kujawsko-Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa podczas kontroli drogowej znalazła w zatrzymanym aucie 40 pojemników z substancjami chemicznym. Były to prekursory…

Redakcja KB
2026-10-30, 08:39
Toruń

Wzruszające spotkanie po latach wychowanków domu dziecka Młody Las w Toruniu

Wspomnienia sprzed lat są żywe. W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki obyła się uroczysta gala z okazji 80-lecia działalności Młodego Las w Toruniu…

Michał Zaręba DW
2026-10-30, 06:57
Bydgoszcz

Wszystkich Świętych już za chwilę. Odwiedziliśmy groby zasłużonych dla Bydgoszczy [W dobrą stronę]

Jak powiedział wielki Bydgoszczanin Andrzej Szwalbe, pamięć jest przejawem naszej tożsamości, a dzień Wszystkich Świętych to czas, gdy pamięć gra główną…

Katarzyna Bogucka BN
2026-10-29, 22:20
Toruń

Proces w sprawie zabójstwa teściowej w Złotorii. Sąd odroczył rozprawę odwoławczą do 26 listopada

Sąd Apelacyjny w Gdańsku odroczył do 26 listopada rozprawę odwoławczą Daniela O., skazanego na 20 lat i 6 miesięcy więzienia za zabójstwo teściowej i…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-29, 21:37
Bydgoszcz

Prokuratura chce dwóch lat więzienia dla mężczyzny, który pobił komornika

Dwóch lat pozbawienia wolności dla 35-latka, który pod koniec stycznia tego roku pobił i obrzucił wulgaryzmami bydgoskiego komornika sądowego domaga się…

Tatiana Adonis BN
2026-10-29, 21:17
Bydgoszcz

Jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zapewnia, że nie czekał na kontakt z obcymi służbami

Nigdy nie czekałem na żaden kontakt z obcymi służbami - mówił w bydgoskim sądzie Wiktor Ź., oskarżony o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu. W czwartek…

Tatiana Adonis BN
2026-10-29, 20:32
Toruń

Wyrok dla Macieja Z. utrzymany. Spędzi 10 lat w więzieniu za produkcję narkotyków i przestępstwa

Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok 10 lat pozbawienia wolności dla Macieja Z., który został oskarżony o produkcję amfetaminy, uprawę marihuany…

BN
2026-10-29, 19:39
Bydgoszcz

Ponad 400 podróbek różnych produktów zabezpieczyli funkcjonariusze KAS w bydgoskiej sortowni [zdjęcia]

Perfumy, kosmetyki, torby papierowe i słuchawki bezprzewodowe - ponad 400 sztuk towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej wykryli funkcjonariusze…

BN
2026-10-29, 18:42
REGION

Przejazdy kolejowe na odcinku Stronno-Serock tymczasowo zamknięte. Ma to związek z remontem

Tymczasowo zamknięto przejazdy kolejowe na drodze krajowej nr 56, na odcinku Stronno (pow. bydgoski)-Serock (pow. świecki) - informuje Generalna Dyrekcja Dróg…

BN
2026-10-29, 18:04
Grudziądz

Gigantyczny dług grudziądzkiego szpitala. Ma zostać spłacony po 15 latach

Ponad 200 milionów złotych - tyle ma wnieść miasto Grudziądz do nowej spółki, powstałej po konsolidacji szpitali. To nic innego, jak zobowiązanie samorządu…

Maciej Doliński BN
2026-10-29, 17:47
więcej wiadomości
0:00 0:00