Od przetrwania do potęgi. Przemysł zbrojeniowy dźwignią rozwoju Pomorza i Kujaw [Rozmowa Dnia]

Jak duże firmy współpracują z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jak ta współpraca wygląda w naszym regionie? Czy potencjał kujawsko-pomorskiego uczelni jest maksymalnie wykorzystany w biznesie? O tym w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK, Maciej Wilkowski rozmawiał z Krzysztofem Krystowskim, prezesem Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Kujawsko-pomorskie jest jednym z trzech kluczowych województw w Polsce pod względem przemysłu zbrojeniowego - mówił Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, gość Macieja Wilkowskiego.



Czy firmy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Nitro-Chem, Belma, WZL nr 2 i Wojskowe Zakłady Uzbrojenia mają szanse na większy rozwój?



- Uważam, że to jest punkt startowy. To, że są te podmioty, że one przetrwały te bardzo trudne dla przemysłu obronnego lata 90., 2000., to był sektor niesamowicie – szukam właściwego słowa – wręcz upokorzony. Dzisiaj to, co się dzieje, ta diametralna zmiana, gdzie są ogromne zamówienia, gdzie to wszystko rośnie - to jest dopiero początek odbudowy tego przemysłu. Widzę ogromną szansę dla regionu i ogromną szansę dla tych firm. Musimy myśleć w kategoriach co najmniej 20–30 lat do przodu, jak spowodować, żeby te dzisiaj zwiększone wydatki budowały przyszłość i tych firm, i regionu na lata - mówił Krzysztof Krystowski, gość „Rozmowy Dnia".



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