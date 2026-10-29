O AI i cyberbezpieczeństwie mówi się w Bydgoszczy. Trwa Kongres Klastrów Polskich

„Bezpieczeństwo, Przemysł, Cyfryzacja, Współpraca” temu poświęcony jest odbywający się w Bydgoszczy trzydniowy Kongres Klastrów Polskich.
Organizatorzy podkreślają, że to obszary, które dziś w coraz większym stopniu decydują o odporności i konkurencyjności polskiej gospodarki. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele klastrów, biznesu, nauki i administracji. Rozmawiają m.in. o przemyśle obronnym, infrastrukturze podwójnego zastosowania, logistyce, AI, nowych technologiach i cyberbezpieczeństwie.
- To jedno z najważniejszych miast jeśli chodzi o obronność. Mamy bardzo mocno rozwinięty przemysł obronny. Liczymy na to, że kolejne inwestycje rządowe, które mają wzmocnić potencjał obronny, będą lokowane w Bydgoszczy, w naszym regionie - mówił Piotr Całbecki.
Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.