O AI i cyberbezpieczeństwie mówi się w Bydgoszczy. Trwa Kongres Klastrów Polskich

„Bezpieczeństwo, Przemysł, Cyfryzacja, Współpraca” temu poświęcony jest odbywający się w Bydgoszczy trzydniowy Kongres Klastrów Polskich.

Organizatorzy podkreślają, że to obszary, które dziś w coraz większym stopniu decydują o odporności i konkurencyjności polskiej gospodarki. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele klastrów, biznesu, nauki i administracji. Rozmawiają m.in. o przemyśle obronnym, infrastrukturze podwójnego zastosowania, logistyce, AI, nowych technologiach i cyberbezpieczeństwie.





Klastry wspierają biznes, łączą przedsiębiorców z naukowcami i samorządem. Dzięki tej współpracy firmy mogą szybciej rozwijać nowoczesne technologie.





Marszałek województwa Piotr Całbecki podkreślał, że kongres to ważne wydarzenie dla naszego regionu i nie bez powodu odbywa się w Bydgoszczy.



- To jedno z najważniejszych miast jeśli chodzi o obronność. Mamy bardzo mocno rozwinięty przemysł obronny. Liczymy na to, że kolejne inwestycje rządowe, które mają wzmocnić potencjał obronny, będą lokowane w Bydgoszczy, w naszym regionie - mówił Piotr Całbecki.





Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślał, że Polska jest dzisiaj 20. gospodarką świata, ale żebyśmy utrzymali ten wzrost, potrzeba nam przełożenia branży innowacyjnej na małe przedsiębiorstwa.

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

