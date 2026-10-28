Gawkowski w Bydgoszczy zapowiedział, że będą darmowe podręczniki o walce z hejtem

- Przez lata państwo i cała kadra społeczna, zakochując się w cyfryzacji, nie zrobiły odpowiednio dużo, żeby uczyć o zagrożeniach w internecie i to musimy szybko naprawić — powiedział w Bydgoszczy wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wicepremier spotkał się w Bydgoszczy z dyrektorami szkół w ramach akcji „Broń się w necie"



- Technologia, internet stał się miejscem, które lubimy i trudno jest nauczyć się, że jak coś bardzo lubimy, to może być groźne. Niestety przyszedł taki czas, że musimy sobie powiedzieć, że internet nie daje tylko radości, ale jest też miejscem ryzyka. Te ryzyka przez lata były w cieniu, chociaż tliły się i pokazywały się - mówił Krzysztof Gawkowski.





Zwrócił uwagę, że zagrożeniami w sieci najpierw zajmowały się służby, później powstały specjalne instytucje i zaangażowało się w to państwo.

Zaznaczył, że dopiero w dwóch, trzech ostatnich latach podchodzi się do tego z większym poczuciem odpowiedzialności.

Gawkowski: Nie rozmawialiśmy w szkołach o tym, co się dzieje w sieci



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Więcej o inicjatywie „Broń się w necie" w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

- Ekstremizmy pojawiają się, gdy czujemy je na własnej skórze. I taka forma odczucia przyszła trzy tygodnie temu, bo pierwszy raz w historii polskie państwo doświadczyło paraliżu społecznego. Nie wiedzieliśmy, co jest prawdą, a co fałszem. Nie mieliśmy świadomości, gdzie jest prawdziwa informacja - mówił Gawkowski.Wicepremier dodał, że dzisiaj jest trudno oddzielić świat realny od świata wirtualnego.- Przez lata państwo i cła kadra społeczna, zakochując się w cyfryzacji, nie zrobiły odpowiednio dużo, żeby uczyć o zagrożeniach w internecie. Od lat to szkół przychodzili policjanci. Mówili o ruchu drogowym i o tym, od czego są. Nie prowadziliśmy rozmów o tym, co się dzieje w sieci. Musimy to szybko naprawić. Nie mamy na to dekad, mamy lata. W rok tego nie zrobimy, będziemy to budować przez najbliższe dwa, trzy, cztery lata - mówił Gawkowski.Szef Ministerstwa Cyfryzacji zaznaczył, że trzy lata temu na podnoszenie świadomości cyfrowej, czyli, wydatki sięgały, a dzisiaj jest to 10 razy więcej.Gawkowski zapowiedział, że od czwartku (29 października) będą kolportowane za darmo, radykalizmem i ekstremizmem, z przeznaczeniem dla nauczycieli. Będzie też ich wersja online.W czasie bydgoskiego spotkania dyrektorzy szkół wysłuchali wykładów przygotowanych przez ABW o przeciwdziałaniu radykalizacji oraz przez NASK o psychologicznych aspektach radykalizacji młodych w internecie.