Grudziądz mówi „tak” konsolidacji szpitali w regionie/ Fot. Marcin Doliński
Grudziądz

Grudziądz mówi „tak” konsolidacji szpitali w regionie. Radni przegłosowali uchwałę w tej sprawie

Grudziądz mówi „tak” konsolidacji szpitali w regionie/ Fot. Marcin Doliński

Grudziądzcy rajcy przyjęli intencyjną uchwałę o powołaniu spółki, która ma zarządzać trzema szpitalami: najbardziej zadłużonym - grudziądzkim, oraz lecznicą w Inowrocławiu i Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

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Za takim rozwiązaniem głosowało 19 radnych, 1 był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu.

- Szpital grudziądzki jest ogromnie ważny na mapie województwa - mówi Szymon Gurbin, przewodniczący grudziądzkiej rady miasta. - Jest obciążony bardzo dużym długiem inwestycyjnym, ale z grona szpitali, które marszałek zaproponował do tej spółki, tylko grudziądzki na działalności operacyjnej ma wynik dodatni. To znaczy, że ten szpital jest bardzo dobrze zarządzany, wychodzi na plus. Problemem jest koszt historycznego zadłużenia - dodaje.

- Włączenie grudziądzkiego szpitala do sieci szpitali marszałkowskich to dobry kierunek - ocenia Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Przed nami jeszcze długa droga, wiele analiz, ale jest to realna szansa na restrukturyzację zadłużenia i ustabilizowanie sytuacji naszego szpitala, a także zabezpieczenie mu rozwoju na kolejne lata - dodaje.
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.

Relacja Marcina Dolińskiego
Gdzie: Grudziądz
TAGI: szpitalspółkakonsolidacjamarszałekPiotr CałbeckiMaciej GlamowskiGrudziądzInowrocławCentrum Pulmonologii
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