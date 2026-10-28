Grudziądz mówi „tak” konsolidacji szpitali w regionie. Radni przegłosowali uchwałę w tej sprawie

Grudziądzcy rajcy przyjęli intencyjną uchwałę o powołaniu spółki, która ma zarządzać trzema szpitalami: najbardziej zadłużonym - grudziądzkim, oraz lecznicą w Inowrocławiu i Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Za takim rozwiązaniem głosowało 19 radnych, 1 był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu.





- Szpital grudziądzki jest ogromnie ważny na mapie województwa - mówi Szymon Gurbin, przewodniczący grudziądzkiej rady miasta. - Jest obciążony bardzo dużym długiem inwestycyjnym, ale z grona szpitali, które marszałek zaproponował do tej spółki, tylko grudziądzki na działalności operacyjnej ma wynik dodatni. To znaczy, że ten szpital jest bardzo dobrze zarządzany, wychodzi na plus. Problemem jest koszt historycznego zadłużenia - dodaje.





- Włączenie grudziądzkiego szpitala do sieci szpitali marszałkowskich to dobry kierunek - ocenia Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Przed nami jeszcze długa droga, wiele analiz, ale jest to realna szansa na restrukturyzację zadłużenia i ustabilizowanie sytuacji naszego szpitala, a także zabezpieczenie mu rozwoju na kolejne lata - dodaje.



Marszałek Piotr Całbecki zaproponował konsolidację trzech placówek medycznych w jedną spółkę kapitałową.

Ma to pomóc w restrukturyzacji zadłużenia i ubieganiu się o dofinansowanie państwowe.

Bydgoscy radni mówią „nie” łączeniu Centrum Pulmonologii ze szpitalami w Grudziądzu i Inowrocławiu.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.