Grudziądz mówi „tak” konsolidacji szpitali w regionie. Radni przegłosowali uchwałę w tej sprawie

Grudziądzcy rajcy przyjęli intencyjną uchwałę o powołaniu spółki, która ma zarządzać trzema szpitalami: najbardziej zadłużonym - grudziądzkim, oraz lecznicą w Inowrocławiu i Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
Za takim rozwiązaniem głosowało 19 radnych, 1 był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu.
- Marszałek Piotr Całbecki zaproponował konsolidację trzech placówek medycznych w jedną spółkę kapitałową.
- Ma to pomóc w restrukturyzacji zadłużenia i ubieganiu się o dofinansowanie państwowe.
- Bydgoscy radni mówią „nie” łączeniu Centrum Pulmonologii ze szpitalami w Grudziądzu i Inowrocławiu.