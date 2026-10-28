Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz

Bydgoscy radni mówią „nie” łączeniu Centrum Pulmonologii ze szpitalami w Grudziądzu i Inowrocławiu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Konsolidacja lecznic ma uleczyć chore finanse szpitali. Uchwałę intencyjną w tej sprawie przyjął w poniedziałek (26 października) sejmik województwa. Bydgoscy radni są przeciw.

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Głównym punktem sporu są pieniądze. Zobowiązania bydgoskiego Centrum Pulmonologii to niespełna 60 mln zł, podczas gdy szpital w Grudziądzu ma ponad pół miliarda złotych długu. Bydgoscy radni mają wątpliwości co do tego, kto i na jakich zasadach spłaci zadłużenie po połączeniu.

- Pomysł jest kuriozalny - zaznacza Paweł Bokiej z Bydgoskiej Prawicy. - Totalnie nie rozumiemy, czemu bydgoski szpital - który jest w dużo lepszej sytuacji, niż ten, z którym ma się rzekomo połączyć - ma uczestniczyć w restrukturyzacji długów innych placówek. Widzimy dla niego zdecydowanie inną przyszłość. Jest na stole propozycja Politechniki Bydgoskiej - dodaje.

Rektor Politechniki Bydgoskiej napisał w tej sprawie list do marszałka województwa i radnych sejmiku. Informowaliśmy o tym tutaj.

- Są dwie możliwości: albo centrum zostaje samo i próbujemy wprowadzić plan nadzorczy, czy też udoskonalić ten obowiązujący, albo zostanie przekazane Politechnice Bydgoskiej, która utworzyła kierunek medyczny. To byłoby bardzo dobre rozwiązanie - podkreśla Jakub Mikołajczak z Koalicji Obywatelskiej.

Plany konsolidacji tłumaczyła Agnieszka Lisek-Charkiewicz, dyrektorka departamentu zdrowia w urzędzie marszałkowskim.

- Sytuacja finansowa Centrum Pulmonologii pogarsza się od 2025 roku, miedzy innymi stąd propozycja, aby placówka weszła w spółkę - mówiła podczas sesji. - Płynność finansowa jest ważna. Pieniędzy w systemie brakuje. Są coraz lepsze procedury, coraz bardziej kosztowne. Chcemy, żeby pacjenci w naszym województwie mieli dostęp do świadczeń wysokiej jakości i żeby nie były one nagle ograniczane - dodaje Agnieszka Lisek-Charkiewicz.

  • Propozycję przejęcia szpitala przy ul. Seminaryjnej przez Politechnikę Bydgoską wkrótce mają omówić rektor uczelni i marszałek województwa.
  • Władze Bydgoszczy zapowiedziały, że zwrócą się do marszałka o pisemne przedstawienie wyliczeń finansowych planowanej konsolidacji.
  • Marszałek na sesji w Bydgoszczy się nie pojawił.
Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej - poniżej.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: sesjakonsolidacja szpitaliszpitalcentrum pulmonologiiBydgoszczPolitechnika Bydgoska
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