Policjanci z Torunia znaleźli blisko cztery kilogramy narkotyków. /fot. KMP w Toruniu
Toruń

Na działce w Toruniu znaleźli cztery kilogramy narkotyków. Policjanci zatrzymali 27-latka

Policjanci z Torunia znaleźli blisko cztery kilogramy narkotyków. /fot. KMP w Toruniu

Prawie cztery kilogramy narkotyków znaleźli toruńscy policjanci na jednej z działek na lewobrzeżu miasta. Na trop sprawy wpadli kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców.

Kompletnie pijany kierowca staranował auto na rondzie. Wszystko widział policjant po służbie
Kompletnie pijany kierowca staranował auto na rondzie. Wszystko widział policjant po służbie
Walka o most zachodni trwa. Czy Toruń i mieszkańcy Nieszawki wypracują kompromis?
77-latek z Torunia miał blisko 90 kilogramów nielegalnego tytoniu. Stanie przed sądem

Wspólnie z wywiadowcami ustalili, że na terenie ogródków działkowych może dochodzić do narkotykowego procederu.

- Policjanci postanowili sprawdzić posiadane ustalenia i udali się pod wytypowany adres. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania zajmowanego przez 27-latka zabezpieczyli znaczną ilość środków odurzających w postaci skrystalizowanej białej substancji, zielonego suszu roślinnego oraz białego proszku. Wstępne policyjne testy wykazały, że funkcjonariusze przejęli blisko 3,4 kg amfetaminy, blisko 243 g mefedronu oraz ponad 228 g marihuany. Zabezpieczone substancje trafiły do laboratorium, gdzie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie - mówi mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki, rzecznik toruńskich policjantów.

27-latka doprowadzono do prokuratory. Tam usłyszał zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Sąd przychylił się do wniosku policjantów oraz prokuratury i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy.

Mężczyźnie grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Mówi mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki
Gdzie: Toruń
Uwaga: Na sygnale
TAGI: narkotykidziałkatoruńpolicjazatrzymaniezarzuty
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Bydgoscy radni mówią „nie” łączeniu Centrum Pulmonologii ze szpitalami w Grudziądzu i Inowrocławiu
następna informacja Grudziądz mówi „tak” konsolidacji szpitali w regionie. Radni przegłosowali uchwałę w tej sprawie

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Grudziądz

Grudziądz mówi „tak” konsolidacji szpitali w regionie. Radni przegłosowali uchwałę w tej sprawie

Grudziądzcy rajcy przyjęli intencyjną uchwałę o powołaniu spółki, która ma zarządzać trzema szpitalami: najbardziej zadłużonym - grudziądzkim, oraz…

Marcin Doliński DW
2026-10-28, 17:20
Toruń

Na działce w Toruniu znaleźli cztery kilogramy narkotyków. Policjanci zatrzymali 27-latka

Prawie cztery kilogramy narkotyków znaleźli toruńscy policjanci na jednej z działek na lewobrzeżu miasta. Na trop sprawy wpadli kryminalni zajmujący się…

Agata Raczek JW
2026-10-28, 16:20
Bydgoszcz

Bydgoscy radni mówią „nie” łączeniu Centrum Pulmonologii ze szpitalami w Grudziądzu i Inowrocławiu

Konsolidacja lecznic ma uleczyć chore finanse szpitali. Uchwałę intencyjną w tej sprawie przyjął w poniedziałek (26 października) sejmik województwa…

Natasza Trzebuchowska DW
2026-10-28, 15:18
Włocławek

Są zarzuty po pożarze świetlicy w Woli Sosnowej. Zatrzymany trafił do szpitala więziennego

Mężczyzna, który zdaniem śledczych mógł podpalić świetlicę w Woli Sosnowej, jest poparzony. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Marek Ledwosiński DW
2026-10-28, 14:50
Nakło

Pali się kamienica w Mroczy niedaleko Nakła. Mieszkańcy musieli uciekać z płomieni [aktualizacja]

Ogień pojawił się na poddaszu kamienicy w pobliżu rynku w Mroczy. Na pomoc ruszyło 14 zastępów strażaków.

DW
2026-10-28, 14:26
Grudziądz

Cmentarz mennonicki w Sosnówce z długą historią. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1691 roku

Byliśmy na terenie najstarszego w Polsce cmentarza mennonickiego. Nekropolia położona jest w Sosnówce w gminie Grudziądz. Był tam Marcin Doliński, który…

Marcin Doliński JW
2026-10-28, 14:20
Aleksandrów Kujawski

Co dalej z mieszkańcami kilku kamienic w Ciechocinku? Jest skarga na decyzję inspektora

Powracamy do sprawy ponad 60 mieszkańców trzech kamienic przy ulicach Mickiewicza, Kopernika i Lorentowicza w Ciechocinku. Do 30 października zostali oni zobowiązani…

Radosław Jagieła JW
2026-10-28, 12:16
Bydgoszcz

Zderzenie osobówek w centrum Bydgoszczy. Co było przyczyną kolizji? [zdjęcia]

Pięć samochodów osobowych zderzyło się na Zbożowym Rynku w Bydgoszczy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawcą miał być kierowca mustanga.

JW
2026-10-28, 10:49
Żnin

17-latka, która miała planować zabójstwo nauczycielek, usłyszała zarzut [AKTUALIZACJA]

Żnińscy funkcjonariusze zatrzymali 17-latkę, która miała przygotowywać się do zabójstwa w jednej ze szkół. Trafiła do aresztu.

JW Monika Siwak
2026-10-28, 10:27
Bydgoszcz

Bydgoska kranówka pod dokładniejszą lupą w Centralnym Laboratorium Badania Wody i Ścieków [zdjęcia]

Woda, która dociera do kranów w domach Bydgoszczan, będzie badana jeszcze dokładniej. Na terenie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji zostało otwarte Centralne…

Marcin Kupczyk DW
2026-10-28, 10:00
REGION

„Bydgoszcz i Toruń są magnesami przyciągającymi do województwa” [Rozmowa Dnia]

Czy Kujawsko-Pomorskie ma wspólną tożsamość? Czy naszą siłą powinna być unifikacja lub różnorodność? Gościem Rozmowy dnia była Agnieszka Kowalkowska…

Agnieszka Marszał JW
2026-10-28, 09:00
Bydgoszcz

Kaloryfery nie grzeją, temperatura w mieszkaniu spada nawet do sześciu stopni. Zarządca kamienicy wyjaśnia

Problem z ogrzewaniem ma Słuchaczka mieszkająca w kamienicy przy ulicy Dworcowej 88 w Bydgoszczy, która zgłosiła się do naszej redakcji. Mówi, że kaloryfery…

Bartosz Nawrocki
2026-10-28, 06:50
więcej wiadomości
0:00 0:00